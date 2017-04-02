Банановые сосиски для худеющих из Эквадора удивили россиян
На прилавок супермаркета попал уникальный экзотический продукт для худеющих.
Речь идет о казалось бы привычных сосисках, которые многие не раз покупали. Но состав и страна изготовитель на героях заметки оказались весьма интригующими.
На фото, которые очевидцы выложили в сеть, видно, что продукция прибыла из далекого Эквадора. Ингредиенты также порадовали: бананы 2016 года. Но больше всего ростовчанам понравилась энергетическая ценность «Сосисок Ганноверских экстра»: всего 6 килокалорий на 100 грамм. И это счастье всего за 179, 90 рублей за килограмм.
Стоит отметить, что замечен необычный меной продукт в Ростове, в магазине «Ассорти» на улице Социалистической, сообщает Privet-Rostov.ru.
«Ассорти в очередной раз жжёт))). То груши рукотворные были, из теста, теперь вот сосиски из бананов. А чего, собственно, удивляться: если в их магазинах бардак и постоянно куча просрочки, то почему с программой должно быть все хорошо?», - написала в комментариях к посту Юлия Ш.
Загадочные точки в небе над городом наблюдали россиянеОбщество
Охотники убили огромного волка, разорвавшего шесть собак иПроисшествия
СМИ: собака-супергерой по всей стране спасает школьников, зажатыхОбщество
Малыша в одних ползунках забыли на морозеПроисшествия
19-летний россиянин может получить реальный срок за пост ВКонтактеКриминал
Зоопарки всего мира соревнуются, выкладывая фото самых обаятельныхСобытия
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. ВидеоГлавное
Теракт мог стать причиной авиакатастрофы Ту-154 в СочиГлавное
Подросток разослал фото голой школьницы её одноклассникамПроисшествия
Новый вид мошенничества: открыв смс россияне лишаются всех денегКриминал
Бездомный щенок, попав в добрые руки, стал звездой Инстаграма. ФотоСобытия
Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводкеОбщество
Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бакГлавное
Россиянка купила фарш с горсткой крысиных когтейПроисшествия
Россиянка устроила стриптиз в отделе полиции. ВидеоГлавное
Женщина, не добившись закрытия всех окон в маршрутке, надела наТранспорт
«Обнимашки» ребёнка и щенка покорили интернет. ФотоСобытия
Девушка с голой грудью устроила танцы в магазине. ФотоГород
Прямая трансляция попытки самоубийства взорвала Сеть. ВидеоГлавное
53-летний мужчина впал в кому после сексаГлавное
Боинг в Ростове сдуло мощнейшим ветромПроисшествия
Как выглядит идеальный мужчина в разных странах. ФотоГород
Неизвестные убили парня, пырнув ножом в шею на остановкеГлавное
Молодая пара занялась сексом у банкоматов «Сбербанка»Происшествия
Банки будут блокировать карточки без ведома россиянГород
На Авито продается Упоротоя волчицаСобытия
Фото Виктории Лопыревой обнаружены на сайте эскорт-агентстваПроисшествия
Стажерка магазина "Магнит" рассказала о "бесплатной рабсиле" иГород
Переработанное мясо вызывает рак - ВОЗЗдоровье
Бекон, бургеры и сосиски включат в список канцерогенов наравне сЗдоровье
Пятеро хорьков приютили котенка - теперь он тоже хорек. ФОТОСобытия
Почему потенциальных маньяков не изолируют от россиян (фото)Криминал
Опыт на крысах показал опасность пива и диванаГород
За анонимный выход в Сеть "штрафанут" на 300 тыс рублейПроисшествия
Миллионы россиян могут принудительно лишить пенсииГород
Список продуктов, которые подешевеют к летуГород
Льготный автокредит заработал: на какие модели распространяетсяТранспорт
Санкциям год: что изменилось?Город
Маткапитал: стоит ли запрыгивать в "последний вагон"?Город
Как пройти собеседование в кризис - экспертГород