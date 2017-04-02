Банановые сосиски для худеющих из Эквадора удивили россиян

На прилавок супермаркета попал уникальный экзотический продукт для худеющих.

Речь идет о казалось бы привычных сосисках, которые многие не раз покупали. Но состав и страна изготовитель на героях заметки оказались весьма интригующими.

На фото, которые очевидцы выложили в сеть, видно, что продукция прибыла из далекого Эквадора. Ингредиенты также порадовали: бананы 2016 года. Но больше всего ростовчанам понравилась энергетическая ценность «Сосисок Ганноверских экстра»: всего 6 килокалорий на 100 грамм. И это счастье всего за 179, 90 рублей за килограмм.

Стоит отметить, что замечен необычный меной продукт в Ростове, в магазине «Ассорти» на улице Социалистической, сообщает Privet-Rostov.ru.

«Ассорти в очередной раз жжёт))). То груши рукотворные были, из теста, теперь вот сосиски из бананов. А чего, собственно, удивляться: если в их магазинах бардак и постоянно куча просрочки, то почему с программой должно быть все хорошо?», - написала в комментариях к посту Юлия Ш.