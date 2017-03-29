Россиянам запретили говорить «жид» и «понос»

Консульский департамент МИД России опубликовал на своем сайте рекомендации для туристов насчет правил поведения за границей. Ведомство, в частности, обратило внимание на некоторые особенности этикета в ряде государств.

Так, отправляющимся в Сербию россиянам МИД напомнил о близости языков двух стран и призвал воздержаться от эмоциональной реакции на такие слова, как «понос» («гордость»), «позориште» («театр»), «матерни» («родной») и так далее. Туристам также посоветовали по той же причине избегать нецензурной брани на русском.

Кроме того, отведение в сторону глаз при рукопожатии или спешку при общении с работниками сферы обслуживания местные жители могут расценить как неуважение и грубость, предупредили в МИД.

В Израиле иностранцам не стоит употреблять такие заимствованные из идиша ругательства, как «поц» или «шмок». «Недопустимо использование слова «жид» по отношению к любому еврею, даже не понимающему русский язык», — предупредили дипломаты.

В Иране негативную реакцию у жителей могут вызвать слова «абрикос», «космос», «кирпич» и так далее. В них содержатся слоги «кир» и «кос», которые на персидском означают женские и мужские половые органы, пояснили дипломаты.

В Турции крайне оскорбительными считаются жесты «фига» и «окей» (кольцо из большого и указательного пальцев). Первый символизирует гениталии, второй намекает на нетрадиционную сексуальную ориентацию собеседника. Некоторые общеупотребительные у россиян слова созвучны с непристойными выражениями на турецком: к примеру, «ам-ам» (при общении с маленьким ребенком) или «сок».