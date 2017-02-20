«Панда-прилипала» покорила пользователей Сети

Видеоролик с маленькой пандой набрал рекордное число просмотров за несколько дней в фейсбуке.

На кадрах запечатлён медвежонок, который «липнет» к работнику зоопарка. Мужчина наводит порядок в вольере, а маленький мишка пытается привлечь его внимание, обнимая за ногу.

Панда хочет объятий от няни, но няня работает, — прокомментировали авторы ролика.

Камеры запечатлели медвежонка в Центре разведения больших панд в китайской провинции Сычуань, уточняет «РИА Новости». Видео, опубликованное 22 февраля, получило на данный момент более 115 миллионов просмотров в фейсбуке.

Отметим, панды не первый раз становятся героями роликов, вызывая умиление пользователей Сети.