«Панда-прилипала» покорила пользователей Сети
Видеоролик с маленькой пандой набрал рекордное число просмотров за несколько дней в фейсбуке.
На кадрах запечатлён медвежонок, который «липнет» к работнику зоопарка. Мужчина наводит порядок в вольере, а маленький мишка пытается привлечь его внимание, обнимая за ногу.
Панда хочет объятий от няни, но няня работает, — прокомментировали авторы ролика.
Камеры запечатлели медвежонка в Центре разведения больших панд в китайской провинции Сычуань, уточняет «РИА Новости». Видео, опубликованное 22 февраля, получило на данный момент более 115 миллионов просмотров в фейсбуке.
Отметим, панды не первый раз становятся героями роликов, вызывая умиление пользователей Сети.
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