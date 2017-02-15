В России появился Антихрист Люциферович Демон
Россиянин сменил имя и стал Антихристом Люциферовичем Демоном.
Мужчина, сменивший ФИО, проживает в Орловской области. Как сообщают «Орловские новости», эту информацию подтвердили в областном ЗАГСе. Подробности не уточняются.
Сотрудники органа ЗАГС предполагают, что мужчина является приверженцем сатанизма.
Ранее ВашГород.ру рассказывал о семейной паре сатанистов из Перми, которые назвали своего сына Люцифером. Своего второго ребёнка родители планировали назвать Лестатом — в честь героя фильма о вампирах «Королева проклятых».
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