Мать необычным образом уползла из спальни, чтобы не разбудить малыша
Забавное видео, на котором мама наконец-то заснувшего малыша отползает на спине, чтобы не разбудить ребенка в другую комнату, набрало более 16 миллионов просмотров в Интернете.
Ролик, записанный с помощью установленной в детской комнате камеры наблюдения, выложил на своей странице в Facebook житель Южной Африки Тайрон Моррис. Камера запечатлела знакомый большинству родителей момент, когда после долгих укачиваний и колыбельных малыш наконец засыпает в своей кроватке. При этом сон его так неглубок, что может прерваться от любого шороха.
Изо всех сил стараясь не разбудить заснувшего ребенка, жена Тайрона Кэрин предпринимает отчаянную попытку неспешно и бесшумно покинуть детскую ползком на спине с короткими остановками, замирая в страхе разбудить сына Броди.
Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетогоПроисшествия
Шок: Россиянин насмерть забил своего 10-месячного сына об угол кроватиКриминал
Житель Сочи жестоко изнасиловал падчерицу на дачеСочи
Россиянка вопреки всему не отказалась от обреченного на инвалидностьОбщество
Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводкеОбщество
Краснодарский фотограф погиб при пожаре, спасая своих детейГлавное
Ролик-предсказание «о страшном будущем России» взорвал интернет. ВИДЕОСобытия
Шок: арматура прошла через голову малыша вплоть до центральной частиИнфраструктура
В Армавире мать случайно проломила череп грудному ребенкуПроисшествия
Мать утопила новорожденного ребенка из-за нищетыКриминал
Кошка «усыновила» брошенного детёныша обезьяны. Фото. ВидеоСобытия
Женщина весом в 272 кг родила 18-килограммового ребёнкаЗдоровье
Пятилетний ребенок больше часа катался один в краснодарскомТранспорт
В результате погони полицейские задержали НЛОКриминал
Астахов ответил подписавшимся за его отставкуОбщество
Голый побег из СИЗО в Дагестане. Такого еще никому не удавалось. ВидеоКриминал
Россиянин поехал в столицу с топором, чтобы «закрыть Мавзолей иПроисшествия
Обидчивый хомяк покорил интернет-пользователей. ВидеоСобытия
Соцсети: детей призывают ночью по-тихому открывать газовые конфоркиКриминал
Собака загрызла ребенка: в его смерти обвиняют 16-летнюю матьПроисшествия
Отец оставил 4-летнего сына в роще: сказал «Стоять!» и ушёлОбщество
На Кубани мать переехала своего годовалого ребенка на личном автоПроисшествия
Мать жестоко избивала 2-летнего сына и снимала побои на видеоПроисшествия
Двухгодовый мальчик может лишиться зрения и даже жизни из-за болезниОбщество
Для убийцы 7-летнего мальчика требуют смертную казньКриминал
Житель Кубани научил своего пса скакать верхом на конеОбщество
Школьника до полусмерти избили мать с сестройПроисшествия
Мать выбросила новорожденную дочь на помойку, девочка погиблаКриминал
Молодой отец пытался заживо сварить пятимесячного сынаКриминал
Мать убила собственного ребенка, засунув его в микроволновкуКриминал
Кот трое суток пытался сообщить соседям, что хозяин умерПроисшествия
Житель Екатеринбурга в роли регулировщика ГАИ стал героем соцсетейТранспорт
Из-за глупости матери выпавший на дорогу младенец чуть не попал подПроисшествия
Фотосессия ребёнка с медведем спровоцировала скандал. Фото. ВидеоПроисшествия
Шокирующее видео подготовки ребенка-боевика ИГ попало в ИнтернетКриминал
Малыша затянуло в эскалатор: он в тяжелом состоянииПроисшествия
В анапском дельфинарии родился малышСобытия
Мать запихала ребенка в "стиралку" ради селфи (фото)Главное
Младенец ожил через 8 дней после похоронГлавное
На Кубани мужчина до смерти забил 4-летнего пасынкаКриминал