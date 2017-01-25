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Мать необычным образом уползла из спальни, чтобы не разбудить малыша

25-01-2017, 11:31

Забавное видео, на котором мама наконец-то заснувшего малыша отползает на спине, чтобы не разбудить ребенка в другую комнату, набрало более 16 миллионов просмотров в Интернете.

 

 

Ролик, записанный с помощью установленной в детской комнате камеры наблюдения, выложил на своей странице в Facebook житель Южной Африки Тайрон Моррис. Камера запечатлела знакомый большинству родителей момент, когда после долгих укачиваний и колыбельных малыш наконец засыпает в своей кроватке. При этом сон его так неглубок, что может прерваться от любого шороха.

Изо всех сил стараясь не разбудить заснувшего ребенка, жена Тайрона Кэрин предпринимает отчаянную попытку неспешно и бесшумно покинуть детскую ползком на спине с короткими остановками, замирая в страхе разбудить сына Броди.



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