Стриптиз на рабочем месте показали директору краевой телерадиокомпании в Краснодаре

Приватный танец стал сюрпризом от подчиненных.



Как удалось выяснить «Живой Кубани», необычный подарок Ждану Тихонову преподнесли ко дню рождения. По пути следования к рабочему месту директора компании, на каждом этаже, перед ним выступали полуголые танцовщицы шоу-балета.



А «гвоздем» номера стал эротический танец возле шеста в кабинете руководителя. Как рассказала «Живой Кубани» одна из участниц пикантного подарка Ксения, именинник остался доволен.



Редакция «Живой Кубани» присоединяется к поздравлениям и желает Ждану Тихонову хорошего настроения и творческих успехов.

Источник: www.livekuban.ru