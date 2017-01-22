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Стриптиз на рабочем месте показали директору краевой телерадиокомпании в Краснодаре

22-01-2017, 22:20

Приватный танец стал сюрпризом от подчиненных.

 

Стриптиз на рабочем месте показали директору краевой телерадиокомпании в Краснодаре


Как удалось выяснить «Живой Кубани», необычный подарок Ждану Тихонову преподнесли ко дню рождения. По пути следования к рабочему месту директора компании, на каждом этаже, перед ним выступали полуголые танцовщицы шоу-балета.

А «гвоздем» номера стал эротический танец возле шеста в кабинете руководителя. Как рассказала «Живой Кубани» одна из участниц пикантного подарка Ксения, именинник остался доволен. 

Редакция «Живой Кубани» присоединяется к поздравлениям и желает Ждану Тихонову хорошего настроения и творческих успехов.

Источник: www.livekuban.ru



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