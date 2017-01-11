Новый флешмоб в сети вызвал двусмысленный хештег
Сеть взорвал новый флешмоб с красочными фотографиями с острова Бали.
Россияне сопровождают снимки хештегом #сказочноебали. Каждый поймет его в меру своей испорченности. Данное явление прокомментировали филологи телеканала «Россия 24». Они назвали это сдвигом, которое нередко встречается в искусстве.
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