Новый флешмоб в сети вызвал двусмысленный хештег

Сеть взорвал новый флешмоб с красочными фотографиями с острова Бали.

Россияне сопровождают снимки хештегом #сказочноебали. Каждый поймет его в меру своей испорченности. Данное явление прокомментировали филологи телеканала «Россия 24». Они назвали это сдвигом, которое нередко встречается в искусстве.