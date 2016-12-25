Регистрация
Важные темы
» » Активисты требуют выдворить Божену Рынску из страны после ее высказываний о погибших на рухнувшем в Черное море Ту-154


Активисты требуют выдворить Божену Рынску из страны после ее высказываний о погибших на рухнувшем в Черное море Ту-154

Вчера, 21:49

Россияне крайне негативно отнеслись к кощунственным высказываниям писателя и журналиста Божены Рынски о жертвах крушения Ту-154.

 

 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что реакция общественности «абсолютно понятна и оправданна», передает РБК.

«В целом эти уродливые проявления, наверное сумасшествия, они поражают особенно в такие дни», — подчеркнул Песков.

 

Активисты, возмущенные бесчеловечным постом в соцсетях создали на популярном сайте петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства и «выдворить за пределы страны».

Напомним, после крушения лайнера Минобороны над Черным морем писатель заявила о сожалении, что не все пассажиры Ту-154 были сотрудниками телеканала НТВ, пишет «Интерфакс». «Нет бы весь борт НТВ... Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?» — цитирует агентство слова Рынски. По информации «Интерфакса», позднее она скрыла эту запись в Facebook «из-за позиции соцсети, посчитавшей ее нетактичной».

Напомним, Ту-154 разбился в районе Сочи

Список погибших в авиакатастрофе Ту-154 в районе Сочи



Прочитали - 74
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154, рухнувшего в море

«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154,

Главное
Опознание погибших в крушении Ту-154 будет проходить в московских моргах

Опознание погибших в крушении Ту-154 будет проходить в московских

Общество
Теракт мог стать причиной авиакатастрофы Ту-154 в Сочи

Теракт мог стать причиной авиакатастрофы Ту-154 в Сочи

Главное
Россиянин после заявления чиновников о «переработке» предложил сократить рабочее время в РФ

Россиянин после заявления чиновников о «переработке» предложил

Город
Россию лишили Чемпионата мира

Россию лишили Чемпионата мира

Главное
Стали известны личности погибших в жестком ДТП на Кубани

Стали известны личности погибших в жестком ДТП на Кубани

Происшествия
Сочинские пляжи превратились в кладбище погибших дельфинов

Сочинские пляжи превратились в кладбище погибших дельфинов

Сочи
В России могут полностью запретить аборты

В России могут полностью запретить аборты

Здоровье
Медведев взорвал интернет новым высказыванием

Медведев взорвал интернет новым высказыванием

События
Число погибших в ДТП с сорвавшемся в Крыму автобусе выросло до семи

Число погибших в ДТП с сорвавшемся в Крыму автобусе выросло до семи

Происшествия
Петиция с требованием отставки Медведева собрала в интернете более 220 тысяч подписей

Петиция с требованием отставки Медведева собрала в интернете более

Главное
Ремонт на трассе в районе Джубги завершится до конца 2016 года

Ремонт на трассе в районе Джубги завершится до конца 2016 года

Транспорт
WADA готовит «информационную бомбу» об Олимпийских играх в Сочи

WADA готовит «информационную бомбу» об Олимпийских играх в Сочи

Сочи
Россиян ждет пожизненный запрет на курение

Россиян ждет пожизненный запрет на курение

Город
Организаторы Евровидения: результаты конкурса пересматриваться не будут

Организаторы Евровидения: результаты конкурса пересматриваться не

Общество
Туристок оштрафовали за песни на борту самолета в Сочи

Туристок оштрафовали за песни на борту самолета в Сочи

Транспорт
Экологи собирают подписи против строительства на заповедных землях Сочи

Экологи собирают подписи против строительства на заповедных землях

Город
Для убийцы 7-летнего мальчика требуют смертную казнь

Для убийцы 7-летнего мальчика требуют смертную казнь

Криминал
Причиной авиакатастрофы в Ростове мог стать конфликт между пилотами

Причиной авиакатастрофы в Ростове мог стать конфликт между пилотами

Общество
Украинцы предлагают Порошенко взимать с России плату за пролёт спутников

Украинцы предлагают Порошенко взимать с России плату за пролёт

События
Стали известны последние слова пилотов за секунды до крушения «Боинга»

Стали известны последние слова пилотов за секунды до крушения «Боинга»

Главное
Стали известны новые подробности крушения «Боинга» в Ростове

Стали известны новые подробности крушения «Боинга» в Ростове

Происшествия
ШОК! Мошенники выманивают деньги на помощь родственникам погибших в авиакатастрофе

ШОК! Мошенники выманивают деньги на помощь родственникам погибших в

Криминал
Россияне отказываются от полетов в Дубай после крушения Boeing 737-800

Россияне отказываются от полетов в Дубай после крушения Boeing 737-800

Общество
Ростовчанин не попал на роковой рейс из-за потери паспорта

Ростовчанин не попал на роковой рейс из-за потери паспорта

Происшествия
В Ростове разбился Боинг-737. Полный список погибших

В Ростове разбился Боинг-737. Полный список погибших

Происшествия
Последнее желание погибшей в авиакатастрофе: «Хочу навсегда остаться молодой»

Последнее желание погибшей в авиакатастрофе: «Хочу навсегда остаться

Общество
Замученного на ферме дельфина выпустят в Черное море

Замученного на ферме дельфина выпустят в Черное море

Общество
Почему обезглавливание ребенка в Москве проигнорировали федеральные каналы?

Почему обезглавливание ребенка в Москве проигнорировали федеральные

Происшествия
В Сочи в ДТП с автобусом погибли два человека (фото)

В Сочи в ДТП с автобусом погибли два человека (фото)

Происшествия
Семьи жертв ЧП с самолетом А321 должны будут вернуть страховые выплаты

Семьи жертв ЧП с самолетом А321 должны будут вернуть страховые выплаты

Город
В России могут вернуть смертную казнь

В России могут вернуть смертную казнь

Криминал
Родственники жертв крушения Ту-154 над Черным морем попросили возобновить уголовное дело

Родственники жертв крушения Ту-154 над Черным морем попросили

Происшествия
Бизнес на горе: на жертвах авиакатастрофы наживаются в сети (фото)

Бизнес на горе: на жертвах авиакатастрофы наживаются в сети (фото)

Происшествия
В авиакатастрофе погибли уроженцы Кубани

В авиакатастрофе погибли уроженцы Кубани

Происшествия
«Армия ислама» объявила России войну

«Армия ислама» объявила России войну

Главное
Дефицит российского бюджета приблизился к триллиону рублей

Дефицит российского бюджета приблизился к триллиону рублей

Главное
Навальный обнаружил у Дмитрия Пескова часы за 37 миллионов рублей

Навальный обнаружил у Дмитрия Пескова часы за 37 миллионов рублей

Криминал
Опубликовано резонансное видео с места крушения

Опубликовано резонансное видео с места крушения "Боинга" на Украине

Происшествия
Порошенко предложил Путину забрать Донбасс

Порошенко предложил Путину забрать Донбасс

Главное
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+