Активисты требуют выдворить Божену Рынску из страны после ее высказываний о погибших на рухнувшем в Черное море Ту-154

Россияне крайне негативно отнеслись к кощунственным высказываниям писателя и журналиста Божены Рынски о жертвах крушения Ту-154.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что реакция общественности «абсолютно понятна и оправданна», передает РБК.

«В целом эти уродливые проявления, наверное сумасшествия, они поражают особенно в такие дни», — подчеркнул Песков.

Активисты, возмущенные бесчеловечным постом в соцсетях создали на популярном сайте петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства и «выдворить за пределы страны».

Напомним, после крушения лайнера Минобороны над Черным морем писатель заявила о сожалении, что не все пассажиры Ту-154 были сотрудниками телеканала НТВ, пишет «Интерфакс». «Нет бы весь борт НТВ... Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?» — цитирует агентство слова Рынски. По информации «Интерфакса», позднее она скрыла эту запись в Facebook «из-за позиции соцсети, посчитавшей ее нетактичной».

Напомним, Ту-154 разбился в районе Сочи

Список погибших в авиакатастрофе Ту-154 в районе Сочи