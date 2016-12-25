Активисты требуют выдворить Божену Рынску из страны после ее высказываний о погибших на рухнувшем в Черное море Ту-154
Россияне крайне негативно отнеслись к кощунственным высказываниям писателя и журналиста Божены Рынски о жертвах крушения Ту-154.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался, что реакция общественности «абсолютно понятна и оправданна», передает РБК.
«В целом эти уродливые проявления, наверное сумасшествия, они поражают особенно в такие дни», — подчеркнул Песков.
Активисты, возмущенные бесчеловечным постом в соцсетях создали на популярном сайте петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства и «выдворить за пределы страны».
Напомним, после крушения лайнера Минобороны над Черным морем писатель заявила о сожалении, что не все пассажиры Ту-154 были сотрудниками телеканала НТВ, пишет «Интерфакс». «Нет бы весь борт НТВ... Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?» — цитирует агентство слова Рынски. По информации «Интерфакса», позднее она скрыла эту запись в Facebook «из-за позиции соцсети, посчитавшей ее нетактичной».
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