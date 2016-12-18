МВД: "Ревизорро" незаконно врывается на кухни ресторанов
20 декабря в Министерстве внутренних дел заявили, что действия журналистов из «Ревизорро» могут быть незаконными.
В ведомстве напомнили, что проверяет заведения на предмет нарушений Роспотребнадзор, а никак не корреспонденты.
Силовики также сослались на то, что закон о СМИ, позволяющий журналистам вести фото- и видеосъёмку на предприятиях, в госорганах и так далее не даёт исключительных привилегий. Помимо этого, корреспонденты не могут свободно входить в помещения исполнителя, доступ в которые ограничен.
МВД также предупредило об ответственности за злоупотребление свободой массовой информации.
Путин «заморозил» индексацию материнского капиталаОбщество
Скорой и МЧС могут разрешить таранить неправильно припаркованные автоГород
В России изменились правила возмещения ущерба за правонарушенияОбщество
В России хотят запретить пудру, тени, румяна и сухие духиГород
За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат правТранспорт
Ролик-предсказание «о страшном будущем России» взорвал интернет. ВИДЕОСобытия
Стала известна новая афера Евгении ВасильевойКриминал
По кошелькам автомобилистов ударят новые штрафыТранспорт
Нацгвардия будет выселять должниковГород
Алкоголь могут начать продавать в больницах и школахЗдоровье
Яровая: Оснований для подорожания сотовой связи нетИнфраструктура
В игорной зоне Сочи собираются разрешить платежи в валютеСочи
Преступники будут разгуливать на свободе: Путин подписал новый законКриминал
Телефоны и имена российских автомобилистов утекли в открытый доступТранспорт
Посетителей ресторанов и кино предлагают выгонять при одном условииГород
В России прививки могут стать обязательнымиЗдоровье
Программа «Ревизорро» чуть не сорвала свадьбуОбщество
«Сосну в подарок»: УФАС проверяет рекламу с девушкойСобытия
Результаты Олимпиады в Сочи могут пересмотреть из-за допинговогоСпорт
Массовый флешмоб «без штанов» устроили россияне (фото)События
Из ресторанов и баров может исчезнуть спиртноеГород
ФСБ разрешили стрелять по толпе, женщинам и детямГлавное
Ведущую «Ревизорро» едва не убили в жестокой дракеКриминал
В Новочеркасске пенсионер вспорол себе живот ножницами и вытащилПроисшествия
Искать нарушителей «детского закона» в Краснодаре будут с 20.00Город
Китай предупредил США о риске начала войныПроисшествия
Подростки опубликовали фото издевательств над голой подругой. ФОТОКриминал
Бизнес семьи экс-губернатора Кубани Ткачева увеличил выручку в 33Главное
Почему потенциальных маньяков не изолируют от россиян (фото)Криминал
Как изменится жизнь россиян в августе?Главное
Стрижка в стиле ню: полиция проверит пикантную парикмахерскую вПроисшествия
Россию могут лишить права проведения «ЧМ-2018»Спорт
За призывы к экстремисткой деятельности в Интернете могут привлечь кГлавное
Каждая пятая АЗС обманывает покупателяТранспорт
Парад в Москве пробрал Запад до самых печенокСобытия
Погранслужба ФСБ уточнила правила выезда детей за границуГород
К 9 мая водителям могут обнулить штрафы, а лишенным вернуть праваТранспорт
Оформлять штрафы за распитие, курение и мат будут на местеТранспорт
Всемирный банк обещает санкции России и в 2016 годуПроисшествия
Ведущая «Ревизорро» сожгла мебель в одном из кубанских хостеловСобытия