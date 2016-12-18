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МВД: "Ревизорро" незаконно врывается на кухни ресторанов

Вчера, 21:05

20 декабря в Министерстве внутренних дел заявили, что действия журналистов из «Ревизорро» могут быть незаконными.

 

 

В ведомстве напомнили, что проверяет заведения на предмет нарушений Роспотребнадзор, а никак не корреспонденты.

Силовики также сослались на то, что закон о СМИ, позволяющий журналистам вести фото- и видеосъёмку на предприятиях, в госорганах и так далее не даёт исключительных привилегий. Помимо этого, корреспонденты не могут свободно входить в помещения исполнителя, доступ в которые ограничен.

МВД также предупредило об ответственности за злоупотребление свободой массовой информации.



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