На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки военного самолета

Во время поисковых работ в Адлерском районе Сочи спасатели нашли немецкий военный самолет времен ВОВ.



Как сообщает «Life», сотрудники МЧС обнаружили на морском дне три авиационные бомбы и немецкий самолет. Как уточняет информационное агентство, обломки самолета пролежали на дне Черного моря со времен Великой отечественной войны.



Решается вопрос об уничтожении авиабомб ФАБ-100, затем самолет поднимут на поверхность.

Источник: www.livekuban.ru