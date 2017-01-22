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На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки военного самолета

22-01-2017, 22:22

Во время поисковых работ в Адлерском районе Сочи спасатели нашли немецкий военный самолет времен ВОВ.

 

На месте крушения Ту-154 обнаружены обломки военного самолета


Как сообщает «Life», сотрудники МЧС обнаружили на морском дне три авиационные бомбы и немецкий самолет. Как уточняет информационное агентство, обломки самолета пролежали на дне Черного моря со времен Великой отечественной войны. 

Решается вопрос об уничтожении авиабомб ФАБ-100, затем самолет поднимут на поверхность.

Источник: www.livekuban.ru



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