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Федерализм как подход к формированию в Российской Федерации упреждающих действий для мобилизации всех органов власти в борьбе с коронавирусом COVID-19

28-04-2020, 14:36

TUI Россия будет участвовать в развитии туризма в Чеченской Республике


Чеченская Республика


 

Президент Владимир Путин всвоем обращении кгражданам России объявил опродлении нерабочих дней до 30 апреля отметил, что: «Регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации будут принимать решения о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России, какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан».


Примечательно, что президент РФ вновь обратился к принципу федерализма «для более эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19».

Есть в этом закономерность? Думаю, скорее элементарный прагматизм. Понадобились решения, идущие в разрез унитарной политике последних лет.В критических ситуациях нужны рабочие модели организации общественной жизни и федерализм стал вновь актуальным в РФ.


Даниэл Элазар, один из ведущих специалистов по вопросам федеративной государственности и федералистским практикам, подчеркивал: «Федерализм был разработан для того, чтобы обеспечивать политическую интеграцию, основанную на сочетании самоуправления и разделенного правления».

Но готова ли сегодня Россия для запуска реальной системы самоуправления и раздельного управления? Это вопрос, на который нельзя однозначно ответить.


Каждый регион России имеет свой опыт самоорганизации в условиях чрезвычайных ситуаций, решении задач, которые требуют политической воли тех, кто взял на себя ответственность перед народом данного конкретного региона.


Мой сравнительно небольшой политической опыт работы в условиях чрезвычайной ситуации позволяет сделать вывод, что в Российской Федерации таких регионов несколько, но безусловным лидером в принятии жестких системных решений является Чеченская Республика.


В этой связи, немного отвлечемся от глобального карантина 2020 г. и обратимся к событиям дней минувших, чтобы понять почему Чеченская Республика и политический лидер Рамзан Ахматович Кадыров более, чем кто-либо сегодня в РФ готовы четко и организовано ответить на любые угрозы и вызовы.

Почти 20 лет назад в моем кабинете раздался звонок: «Исмаил Калямович, здравствуйте, с Вами говорит Председатель Центральной избирательной комиссии Александр Альбертович Вешняков…». И далее было предложение поехать на Всенародный референдум в Чеченскую Республику в качестве наблюдателя. Не задумываясь ни на минуту, я дал свое согласие и выехал в Грозный.


Это было время, когда Владимир Путин после своего избрания Президентом Российской Федерации дает властные полномочия в Чечне не политику-управленцу, не представителю вооруженных сил, что казалось в то время логичным. Он дает властные полномочия духовному лицу – муфтию Ахмат-Хаджи Кадырову.

 

 


Ахмат-Ходжи Кадыров с Рамзаном Кадыровым и Исмагилом Шангареевым.


 

Владимир Путин сделал поистине исторический выбор поручив в 2002 году Ахмат-Ходжи Кадырову возглавить Государственную конституционную комиссию по разработке Конституции Чечни.


После того как работа над конституцией была завершена, на повестке дня стоял Всенародный референдум в Чечне, который должен был закрепить развитие региона в составе Российской Федерации. После двух чеченских войн - это был очень смелый шаг.


Рамзан Ахматович Кадыров вспоминал, что «подготовка к референдуму проходила в период, когда каждый день гремели взрывы, погибали люди… В то сложное время инициативной группе по проведению референдума приходилось работать в палатках. Сейчас это кажется чем-то очень далеким. Сегодня вы сами можете увидеть, какие красивые административные здания построены в Грозном, какие изменения произошли по всей республике. Тогда все это казалось невероятным».


Тогда мы работали, с одной единственный мыслью – положить конец кровавому противостоянию на чеченской земле, дать ее мудрому и трудолюбивому народу сделать выбор, путем открытого волеизъявления.

 

Вопреки бессильной ярости террористов (помимо представителей чеченской национальности, в бандформированиях воевали профессиональные наемники из 51-й страны мира), 23 марта 2003 года состоялся Всенародный референдум, на котором была принята первая в истории современной Чечни конституция, закрепившая развитие региона в составе Российской Федерации.(Подробнее:https://www.tatpressa.ru/news/342142.html)


Сегодня, когда все эти события принадлежат истории, я склоняю голову перед памятью этого легендарного человека, который, как сказал Владимир Путин, ушел непобежденным, прикрывая собой Чечню и чеченцев, достойно и мужественно исполнив свой долг.


 

Исмагил Шангареев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ...


Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и Исмагил Шангареев.


 

С Рамзаном Ахматовичем у меня связаны самые добрые воспоминания. Главное, что его выделяет среди всех руководителей регионов РФ - это огромный опыт принятия решений в экстремальных ситуациях, твердость и последовательность в выполнении поставленных задач.


Чеченская Республика первая вРоссииввелакомендантский час, созданы оперативный штаб по недопущению завоза и распространению COVID-19 и антикризисный штаб по поддержке экономики региона.


«Если вы увидите, что кто-то будет завышать цены на продукты питания, наживаться на горе людей, конфисковывайте их и раздавайте и бедным» - сказал Кадыров правоохранителям.


До этого Кадыров дал распоряжение о полном закрытии границ с 5 апреля и приостановлении движения всех видов транспорта – автотранспорта, поездов, самолетов. Исключение сделают только для курьеров, доставляющих продукты, лекарства и прочие жизненно важные непродовольственные грузы.


В обращении в связи с комендантским часом, глава республики сказал:


«Я готов нарушить все законы, чтобы не умирали мои граждане! Готов пожертвовать собой, умереть за свой народ, чтобы они жили».


Гражданская позиция Рамзана Кадырова, его искреннее желание защитить свой народ от смертельно опасной пандемии, напомнили мне, те далекие дни, когда его отец отдал свою жизнь, чтобы его родной народ обрел мир и согласие.


И не вызывает никаких сомнений, что опыт решительных и эффективных действий, позволит Главе Чеченской Республики решить все задачи по успешному противостоянию пандемии коронавируса COVID-19 и сохранить здоровье и жизнь своих сограждан.

 


 

Исмагил Шангареев, Стокгольм, 2020 г.




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