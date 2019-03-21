Пенсии в Краснодаре повысят с 1 апреля
Индексация составит 2%.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на портале правовой информации.
- Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе. Социальные пенсии в России получают порядка 4 миллионов человек.
Такие пенсии назначаются людям, ушедшим на пенсию по старости. В случае если человек работал нелегально или мало, то баллов недостаточно для назначения страховой пенсии. Социальные пенсии назначаются на пять лет позже, чем страховые. Также на социальную пенсию могут претендовать инвалиды 1,2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых неизвестны, иностранные граждане, проживающие в России, и лица без гражданства.
После нынешней индексации ожидается, что средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей.
Источник:Privet-Rostov.ru
Пенсии хотят передавать по наследству в КраснодареОбщество
В Пенсионном фонде рассказали на сколько увеличится пенсия жителейОбщество
В Краснодаре могут сократить рабочий день из-за пенсионной реформыГлавное
Правительство считает слишком высокими доходы работающих пенсионеровОбщество
Еще один удар ожидает пенсионеров в КраснодареОбщество
Доживут сильнейшие: в России определяются с пенсионным возрастомГлавное
Анатолий Чубайс нацелился на пенсии жителей КраснодараОбщество
Что изменится в жизни россиян в апрелеГлавное
Кошелек российских пенсионеров немного потяжелеет со следующего месяцаОбщество
Пенсия жителей Краснодара подрастет с 1 апреляГород
Жителям Краснодара начали отказывать в пенсииОбщество
Накопительные пенсии жителей Краснодара хотят заморозить до 2021 годаОбщество
Правительство нашло способ сэкономить на пенсионерах 560 миллиардовОбщество
У пенсионеров Краснодара увеличится размер пенсииОбщество
Жителей Краснодара ждет уменьшение пенсииГород
Смешная прибавка к пенсии ждет некоторых жителей КраснодараГород
В России появится новая пенсияОбщество
В России пообещали увеличить пенсииОбщество
Россиянин отправил Медведеву 60 рублей своей прибавки к пенсии.События
Как изменится жизнь россиян с 1 апреляГород
Из-за нехватки «баллов» россиянам начали отказывать в пенсии поОбщество
Россиянам повысят пенсии на смешную суммуОбщество
В России увеличатся социальные пенсииГород
Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянамОбщество
Очередной сюрприз в пенсионной системе готовит Минфин россиянамОбщество
Минтруд спрогнозировал снижение реального размера пенсийОбщество
Глава Минтруда рассказал, что будет в 2017 году с зарплатами,Город
На 500 рублей увеличится пенсия в РоссииОбщество
Часть пенсионеров лишат повышения пенсии в 2017 годуОбщество
Власти лишат 2,5 млн пенсионеров единовременной выплаты 5 тысяч рублейОбщество
Медведев объяснил, почему единовременная выплата лучше индексацииОбщество
Медведев предупредил россиян о сокращении социальных расходовОбщество
Медведев: Высокие пенсии и зарплаты разорят странуОбщество
Информация о выплатах из страховой части пенсии взволновала россиянГород
Изменения в пенсионной системе коснутся всех россиян в 2016 годуГород
Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсийГород
В Госдуме предложили отказаться от индексации пенсий работающимГород
Миллионы россиян могут принудительно лишить пенсииГород
Минфин планирует забирать 1% от зарплат на пенсионные накопленияПроисшествия
Минтруд хочет ограничить пенсии для получающих больше 83 тысяч рублейПроисшествия