Пенсии в Краснодаре повысят с 1 апреля

Индексация составит 2%.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на портале правовой информации.

- Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе. Социальные пенсии в России получают порядка 4 миллионов человек.

Такие пенсии назначаются людям, ушедшим на пенсию по старости. В случае если человек работал нелегально или мало, то баллов недостаточно для назначения страховой пенсии. Социальные пенсии назначаются на пять лет позже, чем страховые. Также на социальную пенсию могут претендовать инвалиды 1,2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых неизвестны, иностранные граждане, проживающие в России, и лица без гражданства.

После нынешней индексации ожидается, что средний размер социальной пенсии увеличится до 9266 рублей.

Источник:Privet-Rostov.ru