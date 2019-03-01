Жителям Краснодара рассказали, кому разрешат не платить ипотеку полгода

Пояснения дали в Банке России.

Воспользоваться «ипотечными каникулами» смогут те граждане, которые заключили ипотечный договор после вступления закона в силу, пишет «Российская газета». Однако, специалисты считают, что банки сами будут предлагать «старым» заёмщикам такие каникулы, чтобы избежать заявлений на рефинансирование.

«Каникулами» смогут воспользоваться россияне, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации. К таким ситуациям относят - потерю работы, продолжительную болезнь, несчастный случай. Однако, оговаривается такой момент: среднемесячный доход семьи должен сократиться не менее, чем на 30%, сумма займа не должна превышать десяти миллионов рублей. «Каникулы» предоставят лишь тем заемщика, чей договор был заключен более года назад.

Сейчас законопроект находится на стадии обсуждения.

Источник: Privet-Rostov.ru