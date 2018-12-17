Две новые должности появятся в школах Краснодара
О нововведении сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
В новом году в российских школах появятся две новые должности - старший и ведущий учителя.
- Старший учитель будет координировать работу других педагогов, методически ее сопровождать и разрабатывать индивидуальные образовательные траектории с учетом особенностей учеников»,— рассказала Васильева«Российской газете».
Получить должность старшего учителя можно лишь имея за плечами пятилетний стаж работы в школе и только после получения предварительно первой или высшей квалификационной категории. Что касается ведущего учителя, то им можно стать лишь отработав в школе более 10 лет и имея высшую квалификационную категорию.
Цель нововведения - восстановить связи между старшим и молодым поколениями учителей.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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