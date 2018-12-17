В Краснодаре вчетверо увеличили размер долга для принудительного взыскания

Отныне принудительно могут взыскивать до 100 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект приняла Госдума в третьем чтении. В проекте также прописана уже применяемая на деле практика, когда должник сам предоставляет документы о списании денег работодателю,сообщает «Российская газета».

В случае если должник самостоятельно предъявляет исполнительные листы работодателю, то ему сделают скидку в размере 7%, сообщаетVSE42.Ru

Напомним, что сейчас максимальная сумма списания 25 тысяч рублей.

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Источник:Privet-Rostov.ru