Новый штраф ожидает жителей Краснодара

Штрафовать россиян начнут за отказ от участия в переписи населения, сообщает «ВашГород».

С инициативой выступил Росстат, об этом сообщил глава службы Александр Суринов, пишет «Парламентская газета». Штраф будет небольшой, всего 100 рублей.

Напомним, с 1 по 31 октября в стране проходила пробная перепись населения, результаты которой будут озвучены в начале 2019 года, пишет Privet-Rostov.ru.

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