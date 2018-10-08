Новый штраф ожидает жителей Краснодара
Штрафовать россиян начнут за отказ от участия в переписи населения, сообщает «ВашГород».
С инициативой выступил Росстат, об этом сообщил глава службы Александр Суринов, пишет «Парламентская газета». Штраф будет небольшой, всего 100 рублей.
Напомним, с 1 по 31 октября в стране проходила пробная перепись населения, результаты которой будут озвучены в начале 2019 года, пишет Privet-Rostov.ru.
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