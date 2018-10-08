Мама пожинает плоды: семейную драку в ТЦ сняли на видео
Видеокадры в сеть выложили очевидцы скандала.
В соцсети горожане опубликовали видео, на кадрах которого запечатлена семейная драка. Герои ролика – мама и малолетний сын.
Ребенок, лет 5-7, лежит на полу в торговом центре и истерит, пытаясь изо всех сил пнуть маму. С большим трудом женщине удается поднять с пола малыша, уличив момент он начинает яростно пинать маму. В результате ребёнок получает звонкую оплеуху, что еще больше злит мальчика и он начинает в захлеб плакать.
В сети горожане отнеслись к кадрам по-разному: одни признали, то бой похлеще «Конора с Хабибом», другие отметили, что это типичная картина для современного поколения.
- «Если бы я в детстве руку поднял на родителей....., да и не поднял бы я, воспитание не позволяет», «Счастливая семья», «Видимо мать для него не авторитет. Возможно малой знает что если его мать ударит или поругает, то отец заступится поэтому и ведёт себя так.», «Как воспитали так и получили» - посетовали горожане.
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