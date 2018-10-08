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Жителей Краснодара предупреждают о новом виде мошенничества

Вчера, 12:15

Аферисты научились подменять номера.

 

Жителей Краснодара предупреждают о новом виде мошенничества


О новой схеме мошенничестве рассказал автор блогаexler.ru. Новый способ мошенничества прост: аферисты подменяют номера телефонам и звонят потенциальным жертвам. Дальше разговор идет по стандартной схеме –«Мама/папа я сбил человека, мне срочно нужны деньги».

 

Эксперты отмечают, что сервисы по подмене номеров в Интернете весьма распространены. Плата за такую услугу символическая в сравнении с тем, что в итоге получают мошенники.

 

 

В случае если вам поступил такой звонок, и вы заподозрили не ладное, кладите трубку и перезвоните наопределившийся номер. В обратном порядке сервис не работает, и вы попадете на настоящий номер.

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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