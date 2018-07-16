Жителей Краснодара будут штрафовать за посаженную в огородах картошку
Под запрет пропадут все семена, овощей икультур, разведённых лично.
- Россиянам запретили насобственных участках иогородах высаживать картошку, разведённую лично. Также запрет распространяется навсе семена, которые некуплены вспециализированных магазинах, -сообщает lentachel.ru.
Источник отмечает, что нововведения в Кодекс об административных правонарушениях были внесены в мае текущего года. Россиянам запретили высаживать семена любых культур, которые непрошли проверку насортовые ипосевные качества.
Иными словами, высаживать на своих огородах можно лишь семена, купленные в специализированных магазинах, прошедшие необходимую обработку и имеют соответствующий сертификат.
Следить за этим будут надзорные органы, но какие именно не сообщается. При жалобе «доброжелателей» селян и дачников могут заставить уничтожить посевы и выкопать несертифицированную продукцию иутилизироватьеё. Также нарушителю грозит штраф.
Однако, Россельхознадзор опроверг информацию о том, что россиян начнут штрафовать за выращивание на своих приусадебных участках несертифицированных овощей и других культур. В ведомстве заявили, что таких инициатив никто не выдвигал.
- Никаких изменений вдействующее законодательство поэтому поводу небыло инепредвидится,— цитирует «Российская газета» представителя ведомства Юлии Мелано.
Россияне по-прежнему могут без опаски выращивать растения из любых семян. Единственный запрет для дачников – это урожай, полученный из семян, собранных самостоятельно, нельзя направлять напродажу, втом числе реализовывать его нарынках или вторговых сетях. За такие действия действительно можно получить штраф.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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