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Еще один удар ожидает пенсионеров в Краснодаре

Вчера, 15:28

Правительство планирует внедрить единый подход к расчету прожиточного минимума для пенсионеров.

 


Сейчас в каждом регионе принцип расчета свой, используются свои коэффициенты. В правительстве предлагают унифицировать его ирассчитывать повторому кварталу предыдущего года.

 

 

- Сегодня упенсионеров всреднем постранеПМ чуть более 8 тысяч рублей. Отэтого показателя рассчитываются различные социальные пособия, пенсии. Если, например, пенсия увас ниже, чем ПМ, товам положена доплата доэтого уровня. Такая система действует с2010 года,- пишет «Комсомольская правда».

 

Чиновники убеждены, что в 71 регионе прожиточный минимум сильно завышен, в то время как в 14 – сильно занижен. При этом чиновники обещают, что перерасчет никак не отразится на размере пенсии.

 

Ожидается, что предложение Минтруда вступит всилу воктябре 2018 года.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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