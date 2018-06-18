Еще один удар ожидает пенсионеров в Краснодаре

Правительство планирует внедрить единый подход к расчету прожиточного минимума для пенсионеров.

Сейчас в каждом регионе принцип расчета свой, используются свои коэффициенты. В правительстве предлагают унифицировать его ирассчитывать повторому кварталу предыдущего года.

- Сегодня упенсионеров всреднем постранеПМ чуть более 8 тысяч рублей. Отэтого показателя рассчитываются различные социальные пособия, пенсии. Если, например, пенсия увас ниже, чем ПМ, товам положена доплата доэтого уровня. Такая система действует с2010 года,- пишет «Комсомольская правда».

Чиновники убеждены, что в 71 регионе прожиточный минимум сильно завышен, в то время как в 14 – сильно занижен. При этом чиновники обещают, что перерасчет никак не отразится на размере пенсии.

Ожидается, что предложение Минтруда вступит всилу воктябре 2018 года.

Источник:Privet-Rostov.ru