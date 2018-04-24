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На 51 миллиард рублей сократятся расходы на пенсию в России в 2018 году

Вчера, 23:47

Проект правок уже опубликован на федеральном портале нормативных актов.

На 51 миллиард рублей сократятся расходы на пенсию в России в 2018 году


Согласно обнародованным данным, расходы по разделу «Социальная политика» будут уменьшены на 52,93 млрд рублей.

 

 

- В то же время расходы на пенсии военнослужащим и их семьям, а также лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, вырастут в 2018 году на 14 млрд руб. Расходы по государственной программе «Развитие здравоохранения» увеличатся на 3,5 млрд руб., — пишут «Известия».

 

Ранее Владимир Путин распорядился обеспечить увеличение пенсий выше уровня инфляции, а также снизить бедность в стране минимум в два раза.

 

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