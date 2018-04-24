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Медведев решил поднять пенсионный возраст в России

Вчера, 23:44

Законопроект о повышении возраста выхода на пенсию анонсировал Дмитрий Медведев

Медведев решил поднять пенсионный возраст в России


В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

 

 

- Этот же вопрос не является политическим табу и проблема повышения пенсионного возраста вошла в практическую плоскость, — отметил Дмитрий Медведев.

 

Премьер-министр подчеркнул, что действовать нужно предельно аккуратно, чтобы не расшатать пенсионную систему, передаёт Газета.ру.

 

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