Медведев решил поднять пенсионный возраст в России

Законопроект о повышении возраста выхода на пенсию анонсировал Дмитрий Медведев

В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

- Этот же вопрос не является политическим табу и проблема повышения пенсионного возраста вошла в практическую плоскость, — отметил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что действовать нужно предельно аккуратно, чтобы не расшатать пенсионную систему, передаёт Газета.ру.

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