Медведев решил поднять пенсионный возраст в России
Законопроект о повышении возраста выхода на пенсию анонсировал Дмитрий Медведев
В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
- Этот же вопрос не является политическим табу и проблема повышения пенсионного возраста вошла в практическую плоскость, — отметил Дмитрий Медведев.
Премьер-министр подчеркнул, что действовать нужно предельно аккуратно, чтобы не расшатать пенсионную систему, передаёт Газета.ру.
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