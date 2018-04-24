Сумасшедший рост зарплат обещают россиянам
Эксперты считают, что 2018 год будет удачным в финансовом плане для работников бюджетной сферы.
Аналитики Центрального банка прогнозируют увеличение зарплат работников бюджетной сферы на 13-15%, что превышает инфляцию в 3,5 раза.
- Заработная плата ощутимо вырастет благодаря выполнению майских указов Путина и повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, - сообщает газета «Известия».
При этом отмечается, что больше станут получать и те, кто трудится в частном секторе. Производства остро нуждаются в рабочих руках и высококвалифицированных специалистах.
В 2019 году, по прогнозам тех же экспертов, индексация зарплат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%.
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