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Сумасшедший рост зарплат обещают россиянам

24-04-2018, 22:00

Эксперты считают, что 2018 год будет удачным в финансовом плане для работников бюджетной сферы.

 

Сумасшедший рост зарплат обещают россиянам


Аналитики Центрального банка прогнозируют увеличение зарплат работников бюджетной сферы на 13-15%, что превышает инфляцию в 3,5 раза.

 

- Заработная плата ощутимо вырастет благодаря выполнению майских указов Путина и повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, - сообщает газета «Известия».

 

 

При этом отмечается, что больше станут получать и те, кто трудится в частном секторе. Производства остро нуждаются в рабочих руках и высококвалифицированных специалистах.

 

В 2019 году, по прогнозам тех же экспертов, индексация зарплат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%.

 

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