Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России
Динамику данных отслеживали по онлайн системе.
Самыми высокооплачиваемыми профессиями в нашей стране признаны – программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы. К таким выводам пришли эксперты компании HeadHunter.
В основу рейтинга легли данные о заработных платах в первом квартале. Аналитики использовали динамику данных, которые вносят в онлайн-систему около 800 российских работодателей. В сравнении с прошлым годом заработные платы россиян медленно, но все же растут.
- Аналитики выяснили, что по всем позициям рост был равномерным. «Изменение оклада и линейных руководителей, и рядовых специалистов в целом по всем отраслям и специализациям укладывается в диапазон 1—2%», — приводит РИА «Новости» заявление авторов доклада.
Лидерами по уровню заработка стали программисты, на втором месте стоят менеджеры по развитию бизнеса, третье и четвертое место занимают системные администраторы и внутренние аудиторы.
Ежемесячный доход программистов в Москве составляет 100—110 тысяч рублей, в Петербурге — от 80 до 100 тысяч рублей, в регионах — около 60—70 тысяч.
Менеджеры по развития бизнеса в двух столицах зарабатывают от 70 -80 тысяч рублей, в регионах — 60—70 тысяч. Доходы системных администраторов и внутренних аудиторов отличаются от зарплат программистов и составляет 40-50 тысяч.
Не отстают от лидеров рейтинга и агенты по недвижимости, инженеры на производстве, специалисты по маркетингу и рекламе, экономисты и юристы: уровень их дохода — 70—80 тысяч рублей в Москве, 60—70 в Петербурге и 40—50 в регионах.
В число профессий с самой низкой оплатой труда вошли уборщики с уровнем доходов от 20 до 30 тысяч рублей независимо от региона, а также официанты, рабочие кухни, грузчики, кладовщики и продавцы. Их зарплаты не превышают 40 тысяч рублей независимо от того, где открыта вакансия.
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