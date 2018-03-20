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Являться в военкомат без повесток обяжут призывников в Ростове

Вчера, 14:26

Правки к законодательству рассмотрели 22 марта на заседании Госдумы.

Являться в военкомат без повесток обяжут призывников в Ростове


Изменения предложил внести первый заместитель главы комитета, член «Единой России» Андрей Красов. Правки позволят вызывать будущих призывников в военкомат без повестки. На данный момент повестка в военкомат должна быть вручена лично в руки получателю. За уклонение от призыва грозит срок до двух лет.

 

 

- Действующий порядок дает возможность «недобросовестным гражданам» уклоняться от призыва в армию. По данным Красова, только в 2016 году военкомы не смогли вручить повестки более чем 90 тыс. призывников (30% от общего числа призванных на военную службу),- цитируют слова депутата журналисты портала «РБК».

 

Согласно предложенным правкам, молодые люди, подлежащие призыву, должны будут самостоятельно прийти в военкомат, даже если они не получили повестку. И явиться они должны не позднее окончания срока призыва. Инициатор предложил оставить повестки, но дать возможность сотрудникам военкомата не вручать их лично, а отправлять по почте.

 

- Неявка гражданина без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, неявка в военный комиссариат для получения повестки в установленных случаях либо отказ гражданина от получения повестки считается уклонением от военной службы и влечет ответственность в соответствии с законодательством,— отмечается в пояснительной записке к правкам.

 

Правительство инициативу поддержало, за исключением отправки повесток заказными письмами.

 

Источник:Privet-Rostov.ru



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