Являться в военкомат без повесток обяжут призывников в Ростове
Правки к законодательству рассмотрели 22 марта на заседании Госдумы.
Изменения предложил внести первый заместитель главы комитета, член «Единой России» Андрей Красов. Правки позволят вызывать будущих призывников в военкомат без повестки. На данный момент повестка в военкомат должна быть вручена лично в руки получателю. За уклонение от призыва грозит срок до двух лет.
- Действующий порядок дает возможность «недобросовестным гражданам» уклоняться от призыва в армию. По данным Красова, только в 2016 году военкомы не смогли вручить повестки более чем 90 тыс. призывников (30% от общего числа призванных на военную службу),- цитируют слова депутата журналисты портала «РБК».
Согласно предложенным правкам, молодые люди, подлежащие призыву, должны будут самостоятельно прийти в военкомат, даже если они не получили повестку. И явиться они должны не позднее окончания срока призыва. Инициатор предложил оставить повестки, но дать возможность сотрудникам военкомата не вручать их лично, а отправлять по почте.
- Неявка гражданина без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, неявка в военный комиссариат для получения повестки в установленных случаях либо отказ гражданина от получения повестки считается уклонением от военной службы и влечет ответственность в соответствии с законодательством,— отмечается в пояснительной записке к правкам.
Правительство инициативу поддержало, за исключением отправки повесток заказными письмами.
Источник:Privet-Rostov.ru
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