Отравились более 50 детей: люди массово вышли на стихийный митинг и избили главу района в Подмосковье

Инцидент произошел в подмосковном Волокаламске.

Более 50 детей были госпитализированы с диагнозом отравление. Жители города считают, что массовое отравление произошло из-за выброса свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово».

В качестве протеста и для привлечения большего внимания к проблеме горожане вышли на стихийный митинг к дверям больницу. Люди требовали ответа от представителей мэрии. Позже к медучреждению прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов.

Губернатор сумел прорваться через толпу разъярённых людей и зашел в больницу, главе района повезло меньше. Его несколько раз ударили и разбили очки.

Сотрудники Роспотребнадзора провели замеры, но не зафиксировали превышения содержания загрязняющих веществ.

- В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что полигон накроют дополнительным слоем грунта, также создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Помимо этого, власти района сообщали, что на территории полигона введен режим ЧС, - сообщают «РИА Новости».