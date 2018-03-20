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Отравились более 50 детей: люди массово вышли на стихийный митинг и избили главу района в Подмосковье

Вчера, 14:08

Инцидент произошел в подмосковном Волокаламске.

Отравились более 50 детей: люди массово вышли на стихийный митинг и избили главу района в Подмосковье


Более 50 детей были госпитализированы с диагнозом отравление. Жители города считают, что массовое отравление произошло из-за выброса свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово».

 

 

В качестве протеста и для привлечения большего внимания к проблеме горожане вышли на стихийный митинг к дверям больницу. Люди требовали ответа от представителей мэрии. Позже к медучреждению прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов.

 

Губернатор сумел прорваться через толпу разъярённых людей и зашел в больницу, главе района повезло меньше. Его несколько раз ударили и разбили очки.

 

Сотрудники Роспотребнадзора провели замеры, но не зафиксировали превышения содержания загрязняющих веществ.

 

- В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что полигон накроют дополнительным слоем грунта, также создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Помимо этого, власти района сообщали, что на территории полигона введен режим ЧС, - сообщают «РИА Новости».



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