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Закон об отмене ЕГЭ внесут в Госдуму

20-03-2018, 16:17

Инициативу поддержал Борис Чернышов.

Закон об отмене ЕГЭ внесут в Госдуму

Законопроект об отмене Единого государственного экзамена в школах внесли на рассмотрение в Госдуму сегодня, 16 марта. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науки Борис Чернышов инициативу поддержал. Мужчина отметил, что сейчас ЕГЭ направлен не на получение знаний, а больше на выработку у детей рефлексов, в связи с этим он выступает за отмену ЕГЭ и возвращение в школы обычных экзаменов.

 

 

- О бесполезности экзамена студенты ранее рассказали Владимиру Путину. Правда, по его мнению, в системе единого госэкзамена есть ряд недоработок, но бесполезных знаний не бывает, - сообщает «RT».



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