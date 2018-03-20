Закон об отмене ЕГЭ внесут в Госдуму
Инициативу поддержал Борис Чернышов.
Законопроект об отмене Единого государственного экзамена в школах внесли на рассмотрение в Госдуму сегодня, 16 марта. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науки Борис Чернышов инициативу поддержал. Мужчина отметил, что сейчас ЕГЭ направлен не на получение знаний, а больше на выработку у детей рефлексов, в связи с этим он выступает за отмену ЕГЭ и возвращение в школы обычных экзаменов.
- О бесполезности экзамена студенты ранее рассказали Владимиру Путину. Правда, по его мнению, в системе единого госэкзамена есть ряд недоработок, но бесполезных знаний не бывает, - сообщает «RT».
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