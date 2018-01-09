Жителям Краснодара начали отказывать в пенсии

Пенсионный фонд России отказывает некоторой части россиян, достигнувших пенсионного возраста в назначении страховой части выплат.

Неутешительные факты озвучил министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин. В свою очередь ПФР обосновал причины отказа тем, что россиянам положена пенсия по старости, но лишь в том случае если у них есть минимальный страховой стаж и пенсионные баллы.

- Если стажа и баллов недостаточно, то человеку вместо страховой пенсии назначается социальная. Правда, на пять лет позже, - сообщает Пенсионный фонд России.

Стоит отметить, что социальная пенсия ниже страховой. В 2018 году страховая пенсия по стране составит чуть больше 14 тысяч рублей, а социальная – немного выше девяти тысяч.

Для назначения страховой пенсии россиянину необходимо иметь за плечами не менее 9 лет трудового стажа, в 2024 году достаточным будет считаться – 15 лет. При этом пенсионных баллов должно быть накоплено не менее 13,8, а к 2025 году – не менее 30, пишет Privet-Rostov.ru