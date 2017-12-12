РЖД перевела все поезда в обход Украины

Обновленные маршруты вступили в силу с сегодняшнего дня.

С 11 декабря все поезда южного направления начали курсировать по железнодорожной линии Журавка-Миллерово, то есть минуя Украину. Изменения маршрутов коснулись более 60 рейсов. Ранее все поезда с направлением в южные города была вынуждена проезжать через Луганскую область Украины.

- Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России – по Воронежской и Ростовской областям, что позволяет увеличить пропускную способность линии, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок, - сообщают «Вести.FM».

Повлияет новый маршрут поездов и на скорость прибытия в конечную точку, так например дорога из Москвы в Сочи отныне будет короче на несколько часов.

Напомним, что в конце сентября по новой железнодорожной ветке в обход Украины были пущены грузовые поезда.



