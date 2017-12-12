РЖД разрешила давний конфликт между пассажирами верхних и нижних полок

Пассажиров верхней полки лишили права пользоваться столом и багажными местами.

Пообедать пассажир верхней полки сможет только с разрешения пассажира, купившего билет на нижнюю полку.

- Проезд третьих лиц на оплаченном пассажиром месте не допускается. Следовательно, пассажир верхней полки не может пользоваться нижней, не получив согласия пассажира, оплатившего на ней проезд, — сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании».

Касается это и багажного отделения, расположенного под нижней полкой. Уложить свой багаж в предназначенный для этого ящик отныне преимущество исключительно пассажира нижнего места. Обратиться за разрешением пассажир может лично или через проводника.