РЖД разрешила давний конфликт между пассажирами верхних и нижних полок
Пассажиров верхней полки лишили права пользоваться столом и багажными местами.
Пообедать пассажир верхней полки сможет только с разрешения пассажира, купившего билет на нижнюю полку.
- Проезд третьих лиц на оплаченном пассажиром месте не допускается. Следовательно, пассажир верхней полки не может пользоваться нижней, не получив согласия пассажира, оплатившего на ней проезд, — сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании».
Касается это и багажного отделения, расположенного под нижней полкой. Уложить свой багаж в предназначенный для этого ящик отныне преимущество исключительно пассажира нижнего места. Обратиться за разрешением пассажир может лично или через проводника.
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