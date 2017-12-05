Жителей Краснодара начнут лишать льгот

Сократить количество получателей льгот предложили в Министерстве финансов.

Чиновники Минфина посчитали, что льготников в последнее время стало слишком много и предложили сократить число тех, кто получает социальную поддержку из бюджета. При этом говорится о том, что тем, кто действительно нуждается в поддержке выплаты увеличат за счет остальных.

- В России семь человек из десяти получают поддержку государства. Это много. А вот тех, кто действительно нуждается, значительно меньше. Поэтому нужно провести реформу, - цитируют «РИА Новости» Антона Силуанова.

Инициатива уже обсуждается в министерстве финансов, пишет Privet-Rostov.ru