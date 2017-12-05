За первого ребенка россиянам будут выплачивать по 10,5 тысяч рублей в месяц

Владимир Путин начал «перезагрузку» политики в сфере демографии.

Первой мерой для поддержки демографической ситуации в России станет ежемесячная поддержка семьям, в которых родился первый ребенок.

- Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего, 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет, — сказал Путин на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

Точная сумма будет устанавливаться руководством региона, но в среднем составит 10,5 тысяч рублей. Однако есть одна отговорка, сумма материальной помощи будет рассчитываться исходя из доходов каждой конкретной семьи. Иными словами, материальную помощь получат лишь те семьи, чей доход на человека будет меньше чем 1,5 прожиточных минимума.

На финансирование данной программы предусмотрено 144, 5 миллиардов рублей в ближайшие годы.

Со слов специалистов такая поддержка сейчас очень своевременна.

- Жизнь показала, что у нас (в России) и первые дети появляются далеко не в каждой семье, а их рождение часто откладывается. Пока семьи достигают тех материальных условий, когда могут позволить себе ребенка, появляются проблемы со здоровьем, - рассказал журналистам РБК доцент кафедры социологии семьи и демографии МГУ Александр Синельников.

Помимо ежемесячных выплат президент предложил продлить программу материнского капитала до 2021 года, но при этом внес в проект правки, разрешающие семьям ежемесячно брать из капитала некоторую сумму для оплаты расходов, связанных с уходом за ребенком.



- Знаю, что востребованность этой меры очень большая. В частности, мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование, — пояснил президент.