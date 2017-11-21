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Продавцы отказываются принимать вошедшие в оборот новые купюры банка России

Сегодня, 09:12

Россияне, желающие расплатиться за продукты и услуги купюрами номиналом 200 и 2000 рублей, испытывают трудности.


Как оказалось, продавцы супермаркетов и водители общественного транспорта отказываются принимать новые банкноты в качестве оплаты, ссылаясь на то, что они очень похожи на подделки.

 

- По словам одной из жительниц города, в магазинах требуют расплачиваться «старыми» деньгами, так как новых денег там не видели и они «похожи на фальшивку»,  - сообщает SakhalinMedia.ru. со ссылкой на собственные источники в Хабаровске.

 

Не принимают новые купюры банкоматы и терминалы оплаты на кассах самообслуживания. Банки пояснили ситуацию тем, что разработчики программного обеспечения не успели перепрограммировать оборудование.

 

Напомним, что банкноты вышли в оборот в октябре этого года. Пока купюры поступили в обращение в ограниченном количестве на Дальнем Востоке.



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