Продавцы отказываются принимать вошедшие в оборот новые купюры банка России
Россияне, желающие расплатиться за продукты и услуги купюрами номиналом 200 и 2000 рублей, испытывают трудности.
Как оказалось, продавцы супермаркетов и водители общественного транспорта отказываются принимать новые банкноты в качестве оплаты, ссылаясь на то, что они очень похожи на подделки.
- По словам одной из жительниц города, в магазинах требуют расплачиваться «старыми» деньгами, так как новых денег там не видели и они «похожи на фальшивку», - сообщает SakhalinMedia.ru. со ссылкой на собственные источники в Хабаровске.
Не принимают новые купюры банкоматы и терминалы оплаты на кассах самообслуживания. Банки пояснили ситуацию тем, что разработчики программного обеспечения не успели перепрограммировать оборудование.
Напомним, что банкноты вышли в оборот в октябре этого года. Пока купюры поступили в обращение в ограниченном количестве на Дальнем Востоке.
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