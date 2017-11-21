Страдающих ожирением военных уволят в запас в России
Отстранить от службы в рядах российской армии упитанных военных приняло решение Министерство обороны РФ.
Соответствующая директива уже разослана во все военные части страны.
- Да, это правда. Была такая директива — всем доведена под роспись. Считаю, что это своевременное решение,- сообщил источник «РИА Новости» в силовом ведомстве.
Россиян пообещали освободить от службы в армии по призывуОбщество
На учениях «Запад-2017» военный вертолет нанес ракетный удар поПроисшествия
В России хотят закрыть выезд из страны выпускникам-отличникамИнфраструктура
Украина готовит введение визового режима с РоссиейОбщество
Россию хотят отстранить от участия «Евровидении в 2018»События
Перевозить детей без автокресел разрешили в РоссииТранспорт
В России появится новый праздникГлавное
Жителей России ждет 3-дневная рабочая неделяСобытия
О беспределе в рядах ВДВ Новороссийска рассказал бывший военныйПроисшествия
Солдат-срочников начнут отправлять в СириюПроисшествия
Всемирные военные игры в Сочи стартуют через 100 днейСочи
Солдат-срочник из Лабинска стал инвалидом после службы в НовороссийскеПроисшествия
Власти лишат 2,5 млн пенсионеров единовременной выплаты 5 тысяч рублейОбщество
США проиграют войну с Россией в ЕвропеГлавное
Министры обороны и финансов поругались на совещании у президентаГород
Центробанк готовят к работе в условиях военного времениОбщество
США не сможет вести войну одновременно с Россией и КитаемГород
Charlie Hebdo опубликовал карриккатуры на отстраненных от ОлимпиадыСпорт
Чего ждать России от провального путча в ТурцииГлавное
Американская ракета сбила российский вертолет. ВидеоПроисшествия
Замминистра: Выход страны из ЕС повлияет на рост пенсий россиянГород
НДС могут поднять до 25 процентовОбщество
Путин объявил внезапную проверку войскИнфраструктура
Совфед - НАТО готовится нанести глобальный удар по РоссииГлавное
Трое военных убили двух медсестер чтобы сбежать из психиатрическогоКриминал
Сочи примет еще одни зимние ИгрыСочи
Появились результаты вскрытия «черного ящика» сбитого Су-24Происшествия
Операция по спасению штурмана Су-24 продолжалась 12 часовПроисшествия
США обеспокоены переброской российских комплексов С-400 в СириюПроисшествия
Солдатами, отказавшимися ехать в Сирию, занялась ФСБПроисшествия
Еще один праздник появится в РоссииСобытия
Россия готовится к войне на границеГлавное
Стереть США с лица Земли способна лишь РоссияГлавное
РЖД и Минобороны подписали договор о строительстве дороги в обходГлавное
Школы перейдут на одну смену: будет как в набитых маршруткахГород
Россия создает Воздушно-космическую армиюГлавное
США разместят в Восточной Европе ядерное оружиеПроисшествия
Центробанк понизит ключевую ставку в конце апреляСобытия
Страны севера Европы договорились о военном сотрудничестве противГлавное
Россия по-прежнему готова к диалогу с НАТОПроисшествия