Страдающих ожирением военных уволят в запас в России

Отстранить от службы в рядах российской армии упитанных военных приняло решение Министерство обороны РФ.

Соответствующая директива уже разослана во все военные части страны.

- Да, это правда. Была такая директива — всем доведена под роспись. Считаю, что это своевременное решение,- сообщил источник «РИА Новости» в силовом ведомстве.