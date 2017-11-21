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Страдающих ожирением военных уволят в запас в России

21-11-2017, 09:53

Отстранить от службы в рядах российской армии упитанных военных приняло решение Министерство обороны РФ.


Соответствующая директива уже разослана во все военные части страны.

 

- Да, это правда. Была такая директива — всем доведена под роспись. Считаю, что это своевременное решение,- сообщил источник «РИА Новости» в силовом ведомстве.



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