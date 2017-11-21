Укрывающиеся от алиментов родители попадут в список покойников

Злостных неплательщиков смогут признавать без вести пропавшими, а их обездоленным детям начнут выплачивать пенсию по потере кормильца.

Министерство юстиции подготовило пакет правок к Закону «Об исполнительном производстве» и к Гражданскому кодексу. Нововведения сильно осложнят жизнь алиментщикам, уклоняющимся от уплаты пособий на детей. В предложенных правках есть пункт, гласящий что, если в течении года родитель не выплачивает алименты, и находится при этом в розыске будут через суд признавать без вести пропавшим. А, следовательно, второй родитель может претендовать на пенсию по потере кормильца для ребенка.

На данный момент в признании без вести пропавшим алиметщика зачастую отказывают. Согласно действующему законодательству судья должен обратить за информацией о розыске в районное ОВД, но таких данных там может и не быть.

- Новые поправки же разрешат пользоваться информацией судебных приставов. Таким образом, родитель сможет обратиться в суд и написать заявление о признании должника безвестно отсутствующим и претендовать на пенсию о потере кормильца для ребёнка, - сообщил «Коммерсантъ».

При признании должников без вести пропавшими у последнего начнутся большие проблемы. Без вести пропавших граждан снимают с регистрационного учета, их имущество передается под опеку государства, как несуществующего гражданина уволят с работы. Иными словами неплательщики окажутся ограничены в дееспособности. Восстановить свои права в последствии им будет весьма проблематично.

Ранее судебным приставам расширил полномочия и разрешили самостоятельно задерживать должников по алиментам, однако касается это только тех, кто скопил долги за два и более месяцев, пишет Privet-Rostov.ru.