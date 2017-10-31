Россиян пообещали освободить от службы в армии по призыву

Президент Владимир Путин заявил, что Россия постепенно отказывается от службы в вооруженных силах по призыву в пользу прохождения воинской службы в технопарках и научных ротах, сообщил он на встрече с членами национальной сборной WorldSkills Russia.

Путин отметил, что процесс перехода идет медленнее, чем планировалось, в связи с бюджетными ограничениями. Тем не менее, через некоторое время, по словам президента, этот вопрос вообще будет неактуален.

Глава государства добавил, что сегодня рассматривается возможность создания технопарков, где молодые люди, окончившие вуз, смогут проходить не альтернативную, а «настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки.

Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко сообщал, что в ведомстве могут появиться научные роты. Кандидатами станут мужчины от 20 до 27 лет с высшим образованием, пишет Privet-Rostov.ru