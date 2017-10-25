В школах Краснодара введут новый предмет от РПЦ

Старшеклассников научат семейной жизни. В школьном расписании может появиться новый предмет.

Как пишут российские СМИ, министерство образования рассматривает инициативу родительского сообщества включить в обязательную программу курс «Нравственные основы семейной жизни». Он разработан представителями Русской православной церкви.

По замыслу авторов, курс поможет школьникам освоить систему базовых семейных ценностей, которые свойственны отечественной культуре. А также подготовит их, к созданию крепкой многодетной счастливой семьи, пишет Privet-Rostov.ru