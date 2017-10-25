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В школах Краснодара введут новый предмет от РПЦ

25-10-2017, 15:06

Старшеклассников научат семейной жизни. В школьном расписании может появиться новый предмет.


Как пишут российские СМИ, министерство образования рассматривает инициативу родительского сообщества включить в обязательную программу курс «Нравственные основы семейной жизни». Он разработан представителями Русской православной церкви.

По замыслу авторов, курс поможет школьникам освоить систему базовых семейных ценностей, которые свойственны отечественной культуре. А также подготовит их, к созданию крепкой многодетной счастливой семьи, пишет Privet-Rostov.ru



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