В школах Краснодара введут новый предмет от РПЦ
Старшеклассников научат семейной жизни. В школьном расписании может появиться новый предмет.
Как пишут российские СМИ, министерство образования рассматривает инициативу родительского сообщества включить в обязательную программу курс «Нравственные основы семейной жизни». Он разработан представителями Русской православной церкви.
По замыслу авторов, курс поможет школьникам освоить систему базовых семейных ценностей, которые свойственны отечественной культуре. А также подготовит их, к созданию крепкой многодетной счастливой семьи, пишет Privet-Rostov.ru
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