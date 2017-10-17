В России хотят снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

Первый зампред комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Иван Сухарев готовит изменения в ч. 2 ст. 20 УК РФ, которые предусматривают снижение возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления до 12 лет. Об этом пишет RT со ссылкой на слова парламентария.

Уточняется, что в перечень входят, в частности, преступления насильственного характера — убийство, совершенное с особой жестокостью, насильственные действия сексуального характера и преступления террористического характера.

По словам Сухарева, сейчас все чаще происходят преступления, которые совершили несовершеннолетние, часть из которых не подпадает под действия Уголовного Кодекса из-за возраста. Поэтому подростки могут совершать особо тяжкие преступления почти без последствий.

Издание со ссылкой на официальные данные МВД отмечает, что за семь месяцев текущего года в РФ установлены и задержаны 23 тысячи 242 несовершеннолетних, которые совершили уголовные преступления. Каждое второе преступление они совершают в составе группы, пишет Privet-Rostov.ru