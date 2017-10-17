В Краснодаре хотят давать подарок от государства каждому новорожденному

В министерстве труда предложили делать подарки новорожденным за счет государства, об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ ведомства, разработанный в преддверии «Десятилетия детства».

Если инициатива ведомства будет утверждена, то новорожденные россияне и их родители смогут получать бесплатные подарочные наборы уже в следующем, 2018 году.

Подарок будет вручаться матери прямо при выходе из роддома. Точный состав такого набора не уточняется, однако, по мнению экспертов, он будет содержать необходимые для младенца вещи, например подгузники, памперсы, игрушки и так далее, пишет Privet-Rostov.ru