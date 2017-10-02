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В мультфильме «Незнайка на Луне» нашли непристойные сцены

2-10-2017, 13:05

Пользователи интернет-ресурса «Pikabu» увидели в отечественном мультфильме «Незнайка на Луне» непристойные сцены.

 

 

Пользователи интернета сделали подборку из нескольких сцен мультфильма, которые, по их мнению, содержат интимный характер. В частности, посетителя сайта обнаружили сцены, когда героини мультфильма Ромашка и Звездочка предстают перед зрителем в непристойных позах, причем показывая свое нижнее белье. Некоторые пользователи уверены, что такие сцены могут спровоцировать к определенным действиям педофилов. Другие всячески критикуют таких «мыслителей», объясняя им, что при создании мультфильма, а тем более написания книги, никаких таких мыслей не было.

Напомним, что отечественный мультфильм «Незнайка на Луне» был выпущен в 1997-м году, режиссерами которого являются Юрий Бутырин и Александр Люткевич. Основой для его создания является книга, написанная Николаем Носовым в 1965-м году.



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