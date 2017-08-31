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Ученые придумали гаджет, способный избавлять от похмелья

Вчера, 09:33

Исследователи придумали устройство, миссией которого станет избавление граждан от похмелья.

 

 

Как стало известно, гаджет похож на фильтр, который крепится на горлышке бутылки. При этом инновационное изобретение уже успешно прошло тестирование и в скором времени выйдет на рынок, пишет «Рамблер».

Вот только подойдет данный прибор только при употреблении винных напитков.

Предположительно, устройство должно будет очищать алкогольный напиток от «ненужных» веществ, в частности гистаминов и сульфитов, содержащиеся в вине. Именно эти вещества провоцируют покраснение кожи, головную боль, заложенность носа.

В результате, после прохождения через «нано-фильтр», любимый многими напиток будет становиться практически «беспохмельным», пишет Privet-Rostov.ru



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