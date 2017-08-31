Ученые придумали гаджет, способный избавлять от похмелья
Исследователи придумали устройство, миссией которого станет избавление граждан от похмелья.
Как стало известно, гаджет похож на фильтр, который крепится на горлышке бутылки. При этом инновационное изобретение уже успешно прошло тестирование и в скором времени выйдет на рынок, пишет «Рамблер».
Вот только подойдет данный прибор только при употреблении винных напитков.
Предположительно, устройство должно будет очищать алкогольный напиток от «ненужных» веществ, в частности гистаминов и сульфитов, содержащиеся в вине. Именно эти вещества провоцируют покраснение кожи, головную боль, заложенность носа.
В результате, после прохождения через «нано-фильтр», любимый многими напиток будет становиться практически «беспохмельным», пишет Privet-Rostov.ru
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