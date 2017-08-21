В России резко подорожает мобильная связь
В декабре 2017 года цены на связь для большинства российских абонентов могут подняться на 15-20 рублей в месяц.
Такой прогноз дают Hi-Tech Mail.ru аналитики в связи с грядущей «отменой» внутрисетевого роуминга, которую активно продвигает ФАС.
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