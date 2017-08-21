Регистрация
Важные темы
» » В России резко подорожает мобильная связь


В России резко подорожает мобильная связь

Сегодня, 09:44

В декабре 2017 года цены на связь для большинства российских абонентов могут подняться на 15-20 рублей в месяц.

 

В России резко подорожает мобильная связь

 

Такой прогноз дают Hi-Tech Mail.ru аналитики в связи с грядущей «отменой» внутрисетевого роуминга, которую активно продвигает ФАС.

 



Прочитали - 5
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Против мобильных операторов связи возбудили дело из-за цен в роуминге

Против мобильных операторов связи возбудили дело из-за цен в роуминге

Общество
Реализацию «закона Яровой» предложили провести за счет абонентов

Реализацию «закона Яровой» предложили провести за счет абонентов

Город
Российских туристов выезжающих за рубеж хотят обложить налогом

Российских туристов выезжающих за рубеж хотят обложить налогом

Общество
Россиянам обещают отменить роуминг внутри страны

Россиянам обещают отменить роуминг внутри страны

События
В России объявили о начале масштабной школьной реформы

В России объявили о начале масштабной школьной реформы

Инфраструктура
Курильщиков в России ждет новый сюрприз

Курильщиков в России ждет новый сюрприз

Здоровье
21-летний парень пропал без вести по дороге на Черноморское побережье

21-летний парень пропал без вести по дороге на Черноморское побережье

Город
ОСАГО подорожает для 11 миллионов автомобилистов

ОСАГО подорожает для 11 миллионов автомобилистов

Транспорт
В России магазины могут остановить работу с 1 июля

В России магазины могут остановить работу с 1 июля

События
В Краснодаре подорожает льготный проезд в общественном транспорте

В Краснодаре подорожает льготный проезд в общественном транспорте

Транспорт
ФАС хочет избавить россиян от национального роуминга

ФАС хочет избавить россиян от национального роуминга

Инфраструктура
Вэйп взорвался в кармане у мужчины. Видео

Вэйп взорвался в кармане у мужчины. Видео

События
Аналитики: возможен рост доллара до 120 рублей

Аналитики: возможен рост доллара до 120 рублей

Общество
19-летнюю девушку, родившую от шестиклассника, могут осудить на 10 лет

19-летнюю девушку, родившую от шестиклассника, могут осудить на 10 лет

Город
В Сети появился новый вирус, который ворует деньги с банковских карт

В Сети появился новый вирус, который ворует деньги с банковских карт

Криминал
Мобильные операторы резко повысят цены из-за нового закона

Мобильные операторы резко повысят цены из-за нового закона

Город
Проверьте баланс телефона: со счетов абонентов против воли списывают деньги

Проверьте баланс телефона: со счетов абонентов против воли списывают

Спорт
Стал известен размер средней зарплаты российских чиновников

Стал известен размер средней зарплаты российских чиновников

Общество
Новый способ «бесконтактного» обмана россиян придумали мошенники

Новый способ «бесконтактного» обмана россиян придумали мошенники

Криминал
Крупнейший в мире банк назвал справедливый курс для рубля

Крупнейший в мире банк назвал справедливый курс для рубля

Общество
Предсказание даты смерти с помощью компьютера может стать реальностью

Предсказание даты смерти с помощью компьютера может стать реальностью

Общество
Цены на бензин могут взлететь до 40 рублей — эксперты

Цены на бензин могут взлететь до 40 рублей — эксперты

Транспорт
Хакеры списали со счетов известного банка 677 миллионов рублей

Хакеры списали со счетов известного банка 677 миллионов рублей

Происшествия
На фоне дешевой нефти бензин в России снова подорожает

На фоне дешевой нефти бензин в России снова подорожает

Город
На перелеты в Сочи могут установить льготные цены

На перелеты в Сочи могут установить льготные цены

Транспорт
Доллар может вырасти до 168 рублей

Доллар может вырасти до 168 рублей

Главное
Многоквартирный дом для сирот сдадут в Красноармейском районе

Многоквартирный дом для сирот сдадут в Красноармейском районе

Город
Проезд в общественном транспорте в Краснодаре до конца 2015 года может подорожать до 22 рублей

Проезд в общественном транспорте в Краснодаре до конца 2015 года

Транспорт
Некоторые новые иномарки могут резко подешеветь в России

Некоторые новые иномарки могут резко подешеветь в России

Транспорт
Удалить Рубль взвинтил цены на автомобили

Удалить Рубль взвинтил цены на автомобили

Транспорт
Эксперты предсказывают обвал рубля

Эксперты предсказывают обвал рубля

Главное
Сбербанк предрек обвал рубля

Сбербанк предрек обвал рубля

Главное
Мобильный роуминг может подешеветь вдвое

Мобильный роуминг может подешеветь вдвое

Город
В России резко подорожала автостраховка

В России резко подорожала автостраховка

Транспорт
Между Россией и НАТО начинается «горячая линия»

Между Россией и НАТО начинается «горячая линия»

Главное
Правительству РФ могут разрешить ограничивать оптовые цены на продукты

Правительству РФ могут разрешить ограничивать оптовые цены на продукты

Город
Эксперт: К весне автостраховки могут подорожать еще на 20%

Эксперт: К весне автостраховки могут подорожать еще на 20%

Транспорт
Пик инфляции придется на март

Пик инфляции придется на март

Главное
Россияне пытаются распродать бытовую технику, купленную на волне ажиотажа

Россияне пытаются распродать бытовую технику, купленную на волне

Город
Что подорожает в России с 1 февраля

Что подорожает в России с 1 февраля

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+