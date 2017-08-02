Против мобильных операторов связи возбудили дело из-за цен в роуминге

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении «большой четверки» операторов мобильной связи — «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Теле2».

Об этом сегодня, 31 июля, сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин, передает РИА Новости.

По его словам, причиной стали монопольно высокие цены в национальном роуминге. Чиновник добавил, что соответствующие документы будут подготовлены в ближайшее время, сообщает Privet-Rostov.ru.

«Операторы связи обязаны были вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было, поэтому ФАС приняла решение по вопросу национального роуминга возбудить дело в отношении большой четверки», — цитирует Голомолзина ТАСС.