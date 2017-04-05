Регистрация
Важные темы
» » Способ обходить запрет звонить должникам по ночам нашли коллекторы


Способ обходить запрет звонить должникам по ночам нашли коллекторы

Вчера, 11:20

Микрофинансовые организации нашли способ обойти закон, который запрещает коллекторам беспокоить должников в ночное время. Они рассылают по ночам рекламу новой продукции с напоминанием о необходимости погасить задолженность, сообщает «Коммерсантъ».

 

 

В пресс-службе Центробанка газете рассказали, что за январь-февраль им поступило около 800 заявлений от граждан, которым поступали звонки в неурочное время от МФО. Если ЦБ выявляет признаки нарушения антиколлекторского закона он сообщает об этом в Федеральную службу приставов.

Напомним, согласно антиколлекторскому закону, с 1 января 2017 года МФО не имеют права взаимодействовать с заемщиком с целью взыскания просроченной задолженности с 22:00 до 8:00 в будние дни и с 20:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни. За нарушение этого порядка грозит штраф до 200 тысяч руб.



Прочитали - 80
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Президент РФ подписал закон о замене денежных выплат по ОСАГО

Президент РФ подписал закон о замене денежных выплат по ОСАГО

Транспорт
Ученые придумали способ прогнозирования преждевременной смерти

Ученые придумали способ прогнозирования преждевременной смерти

События
Госдума одобрила запрет на «необычные» имена для детей

Госдума одобрила запрет на «необычные» имена для детей

Инфраструктура
Пенсионный фонд предупреждает

Пенсионный фонд предупреждает

Общество
Как изменится жизнь россиян в 2017 году

Как изменится жизнь россиян в 2017 году

Главное
Алкоголь в России начнут продавать без паспорта

Алкоголь в России начнут продавать без паспорта

Главное
У должников хотят отбирать единственное жильё

У должников хотят отбирать единственное жильё

Общество
Новый способ взыскания долгов грозит россиянам

Новый способ взыскания долгов грозит россиянам

Город
Антимонопольная служба возбудила дело против МТС

Антимонопольная служба возбудила дело против МТС

Общество
За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат прав

За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат прав

Транспорт
Должников за коммуналку навестят коллекторы

Должников за коммуналку навестят коллекторы

Город
Коллекторы рассылают в соцсетях порнофотографии должников

Коллекторы рассылают в соцсетях порнофотографии должников

Криминал
Российские коллекторы хотят знать, есть ли у должников оружие

Российские коллекторы хотят знать, есть ли у должников оружие

Общество
В Сочи будут искать несовершеннолетних в барах и на концертных площадках

В Сочи будут искать несовершеннолетних в барах и на концертных

Общество
У должников деньги будут списывать с мобильного

У должников деньги будут списывать с мобильного

Город
Медработников начнут штрафовать за плохую работу

Медработников начнут штрафовать за плохую работу

Здоровье
В России запретят продажу пива в пластиковых бутылках

В России запретят продажу пива в пластиковых бутылках

Криминал
Минтруд придумал способ, как решить проблему задержек зарплаты

Минтруд придумал способ, как решить проблему задержек зарплаты

Общество
Коллекторы применят новые методы воздействия на должников

Коллекторы применят новые методы воздействия на должников

Происшествия
В России собираются ввести запрет на досрочную выплату ипотеки

В России собираются ввести запрет на досрочную выплату ипотеки

Город
Беспределу коллекторов придет конец: Госдума приняла важное решение

Беспределу коллекторов придет конец: Госдума приняла важное решение

Криминал
«Микрозаймы» распространяют рекламу оригинальным способом

«Микрозаймы» распространяют рекламу оригинальным способом

Общество
Россияне придумали новый повод не платить по кредитам

Россияне придумали новый повод не платить по кредитам

Город
В микрофинансовой компании объяснили, почему коллекторы подожгли ребенка

В микрофинансовой компании объяснили, почему коллекторы подожгли

Главное
В микрофинансовой компании объяснили, почему коллекторы подожгли ребенка

В микрофинансовой компании объяснили, почему коллекторы подожгли

Главное
Как изменится жизнь россиян с 2016 года?

Как изменится жизнь россиян с 2016 года?

Город
Верховный суд РФ запретил продавать вино на вынос в Краснодарском крае

Верховный суд РФ запретил продавать вино на вынос в Краснодарском крае

Город
С 1 декабря нарушителей на летней резине будут шрафовать

С 1 декабря нарушителей на летней резине будут шрафовать

Транспорт
В Краснодаре застройщик расплатился с обманутыми дольщиками «Гелендвагеном»

В Краснодаре застройщик расплатился с обманутыми дольщиками

Происшествия
Россиян лишат прав за долги: власти подготовили новый закон

Россиян лишат прав за долги: власти подготовили новый закон

Транспорт
Правительство предложило лишать водителей прав за неоплаченные штрафы штрафов

Правительство предложило лишать водителей прав за неоплаченные штрафы

Транспорт
Закон о переносе персональных данных граждан вступит в силу с 1 сентября

Закон о переносе персональных данных граждан вступит в силу с 1

Город
Что можно и что нельзя делать коллекторам?

Что можно и что нельзя делать коллекторам?

Криминал
Банки ответят за неоправданно выданные кредиты

Банки ответят за неоправданно выданные кредиты

Главное
Магазинам, ресторанам и аптекам запретят работать по ночам

Магазинам, ресторанам и аптекам запретят работать по ночам

Главное
Банки могут отказывать в получении кредитов должникам по ЖКХ и алиментам

Банки могут отказывать в получении кредитов должникам по ЖКХ и

Город
ГИБДД введет новый 5-тысячный штраф

ГИБДД введет новый 5-тысячный штраф

Транспорт
Забывчивые водители могут больше не бояться эвакуации

Забывчивые водители могут больше не бояться эвакуации

Транспорт
В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО

В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО

---
Депутаты

Депутаты "перекроют кислород" должникам

Главное
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+