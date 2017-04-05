Способ обходить запрет звонить должникам по ночам нашли коллекторы
Микрофинансовые организации нашли способ обойти закон, который запрещает коллекторам беспокоить должников в ночное время. Они рассылают по ночам рекламу новой продукции с напоминанием о необходимости погасить задолженность, сообщает «Коммерсантъ».
В пресс-службе Центробанка газете рассказали, что за январь-февраль им поступило около 800 заявлений от граждан, которым поступали звонки в неурочное время от МФО. Если ЦБ выявляет признаки нарушения антиколлекторского закона он сообщает об этом в Федеральную службу приставов.
Напомним, согласно антиколлекторскому закону, с 1 января 2017 года МФО не имеют права взаимодействовать с заемщиком с целью взыскания просроченной задолженности с 22:00 до 8:00 в будние дни и с 20:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни. За нарушение этого порядка грозит штраф до 200 тысяч руб.
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