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Правительство намерено ужесточить проверку водителей на опьянение

Вчера, 11:13

В связи с участившимися случаями отказа проходить медицинское освидетельствование водителей теперь проверять будут намного жестче.

 

 

Соответствующее распоряжение было дано первым вице-премьером Игорем Шуваловым министрам здравоохранения.

Замглавы МВД Александр Горовой объяснил, что причины сложившейся ситуации экономические. В частности, инспекторы ДПС не имеют возможности оперативно доставить нарушителей к врачу из-за сократившихся медучреждений, а сами водители не спешат туда отправляться.

В некоторых случаях акт проверки водителя готов лишь черех трое суток, что не дает возможности инспектору отстранить автомобилиста от управления ТС и его приходится отпускать.

А сегодняшний день в Минздраве разрабатываются изменения в существующие правила, но подробности об этом пока не известны.



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