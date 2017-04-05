Новый сотовый оператор начинает тестирование своей сети в России

Компания «Сбербанк-Телеком» на этой неделе начнет закрытое тестирование виртуального оператора сотовой связи.

Тестовые работы начнутся в Санкт-Петербурге, в них примут участие около ста сотрудников «Сбербанка», а сотовую сеть для оператора предоставит компания Tele2, сообщает ComNews.

Новый оператор будет иметь собственный ресурс нумерации с кодом 958. В июне 2017 года «Сбербанк-Телеком» планирует запустить открытое тестирование в Санкт-Петербурге.

Сотовая сеть Сбербанка построена по модели виртуального оператора, который по сути будет являться крупным корпоративным клиентом сотового оператора, закупающим трафик оптом со скидкой и продающий его клиентам под собственным брендом.

По словам руководителя департамента стратегических коммуникаций Tele2 Константина Прокшина, проект находится в высокой степени готовности.