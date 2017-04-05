Новый сотовый оператор начинает тестирование своей сети в России
Компания «Сбербанк-Телеком» на этой неделе начнет закрытое тестирование виртуального оператора сотовой связи.
Тестовые работы начнутся в Санкт-Петербурге, в них примут участие около ста сотрудников «Сбербанка», а сотовую сеть для оператора предоставит компания Tele2, сообщает ComNews.
Новый оператор будет иметь собственный ресурс нумерации с кодом 958. В июне 2017 года «Сбербанк-Телеком» планирует запустить открытое тестирование в Санкт-Петербурге.
Сотовая сеть Сбербанка построена по модели виртуального оператора, который по сути будет являться крупным корпоративным клиентом сотового оператора, закупающим трафик оптом со скидкой и продающий его клиентам под собственным брендом.
По словам руководителя департамента стратегических коммуникаций Tele2 Константина Прокшина, проект находится в высокой степени готовности.
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