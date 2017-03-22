Загадочные точки в небе над городом наблюдали россияне

17 марта жители донской столицы стали очевидцами загадочного явления. Более 50 светящихся точек одновременно двигались друг за другом.

Молодая семья, наблюдавшая за происходящим, рассказала, что сначала огни были красного цвета и фигура напоминала облако. Затем они перестроились в форму треугольника, после чего выстроились в прямую линию и зависли в воздухе.

Свидетель отмечает, что сначала подумал на китайские шарики и беспилотники.

«Раньше такое не наблюдал и не верил в это де....... Сейчас на эмоциях. Любопытно. Знает кто чего об этом?», - задается вопросом Станислав Б.

В комментариях горожане сошлись во мнении, что это явление называется «Лаббокские огни». Ежегодно тысячи людей по всему миру наблюдают их, сообщает Privet-Rostov.ru