Загадочные точки в небе над городом наблюдали россияне
17 марта жители донской столицы стали очевидцами загадочного явления. Более 50 светящихся точек одновременно двигались друг за другом.
Молодая семья, наблюдавшая за происходящим, рассказала, что сначала огни были красного цвета и фигура напоминала облако. Затем они перестроились в форму треугольника, после чего выстроились в прямую линию и зависли в воздухе.
Свидетель отмечает, что сначала подумал на китайские шарики и беспилотники.
«Раньше такое не наблюдал и не верил в это де....... Сейчас на эмоциях. Любопытно. Знает кто чего об этом?», - задается вопросом Станислав Б.
В комментариях горожане сошлись во мнении, что это явление называется «Лаббокские огни». Ежегодно тысячи людей по всему миру наблюдают их, сообщает Privet-Rostov.ru
Полиция разбиралась с фаллоимитатором в заднем проходе у россиянинаГлавное
Трое друзей устроили оргию с мужчинойГлавное
О массовой акции суицида предупреждают родителей российских школьниковКриминал
Знаменитая жертва пластической операции изуродовала себя дляПроисшествия
ШОК! Вандалы грабят могилы и "потрошат" мертвецовПроисшествия
Охотники убили огромного волка, разорвавшего шесть собак иПроисшествия
Жителей России ждет 3-дневная рабочая неделяСобытия
В сети появилась расшифровка знаков, которыми домушники помечаютГород
Шок! Подросток стал новой жертвой «групп смерти»Главное
Как россияне будут отдыхать 23 февраля и 8 марта в этом годуГород
Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимостиОбщество
Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детейПроисшествия
«Закрылки, с*ка!»: Стали известны последние слова пилотов Ту-154,Главное
Новогодние трамваи в Краснодаре будут работать с выключеннымиТранспорт
89-летняя баба Лена из Сибири путешествует по миру на свою пенсиюСобытия
Две девушки ради забавы зверски убивали и калечили собак и кошек. 18+Происшествия
Молодая мама оставила в траве новорождённую девочку вместе сОбщество
Число погибших в ДТП с сорвавшемся в Крыму автобусе выросло до семиПроисшествия
На юге России произошло землетрясениеСобытия
Женщина, не добившись закрытия всех окон в маршрутке, надела наТранспорт
«Денег нет, но вы держитесь»: крылатую фразу Медведева запрещаютОбщество
После концерта Татьяну Буланову похитили и увезли в лесКриминал
Не дождавшись пожарных, родители выкидывали детей с 5 этажа горящегоГлавное
Мать жестоко избивала 2-летнего сына и снимала побои на видеоПроисшествия
Названа самая сексуальная женщина всех временСобытия
18-летний парень изнасиловал мать и 10-летнюю сеструКриминал
Российскому туристу отрезали ухо в ТаиландеПроисшествия
Зоофил ищет на "Авито" щенков для сексуальных утехКриминал
Муж на полном ходу выбросил жену из машиныКриминал
Мать убила собственного ребенка, засунув его в микроволновкуКриминал
Как Краснодар стал самым благоустроенным городом России - интервью сСобытия
Молодая пара занялась сексом у банкоматов «Сбербанка»Происшествия
Пьяный мужчина изнасиловал бывшую жену огурцомПроисшествия
Школьники устроили в сети прямую трансляцию избиения одноклассницыКриминал
Выжившая в теракте француженка рассказала, что лежала в луже крови иГлавное
"Порядочный семьянин" убил своих детей на глазах у материГлавное
Некоторые новые иномарки могут резко подешеветь в РоссииТранспорт
Загадки Бермудского треугольника: ученые нашли ответПроисшествия
Американские СМИ в шоке от укрепления рубляГород
Мошенники установили в Сочи банкоматы несуществующего банкаКриминал