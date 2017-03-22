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Загадочные точки в небе над городом наблюдали россияне

22-03-2017, 21:38

17 марта жители донской столицы стали очевидцами загадочного явления. Более 50 светящихся точек одновременно двигались друг за другом.

 

 

Молодая семья, наблюдавшая за происходящим, рассказала, что сначала огни были красного цвета и фигура напоминала облако. Затем они перестроились в форму треугольника, после чего выстроились в прямую линию и зависли в воздухе.

Свидетель отмечает, что сначала подумал на китайские шарики и беспилотники.

«Раньше такое не наблюдал и не верил в это де....... Сейчас на эмоциях. Любопытно. Знает кто чего об этом?», - задается вопросом Станислав Б.

В комментариях горожане сошлись во мнении, что это явление называется «Лаббокские огни». Ежегодно тысячи людей по всему миру наблюдают их, сообщает Privet-Rostov.ru



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