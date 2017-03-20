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Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на бесплатное обучение

20-03-2017, 11:16

Минобрнауки предложило переводить на бюджетные места студенток колледжей и вузов, родивших ребенка во время обучения, об этом сообщает "Интерфакс".

 

 

Соответствующий проект приказа министерства размещен в интернете для общественного обсуждения, которое планируется завершить к 1 апреля. 

"Проектом приказа предлагается дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное, новой категорией: женщины, родившие ребенка в период обучения", - говорится в тексте пояснительной записке к документу.



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