Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на бесплатное обучение
Минобрнауки предложило переводить на бюджетные места студенток колледжей и вузов, родивших ребенка во время обучения, об этом сообщает "Интерфакс".
Соответствующий проект приказа министерства размещен в интернете для общественного обсуждения, которое планируется завершить к 1 апреля.
"Проектом приказа предлагается дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бесплатное, новой категорией: женщины, родившие ребенка в период обучения", - говорится в тексте пояснительной записке к документу.
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