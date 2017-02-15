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Учёные рассказали, в какой посуде опасно готовить пищу

15-02-2017, 22:56

Исследователи установили, какая посуда таит в себе смертельную опасность. Также они выявили её влияние на успеваемость детей в школе.

 

 

Наибольшую угрозу здоровью человека несёт в себе алюминиевая посуда. Об этом сообщили сотрудники университета из американского города Ашленд, пишет издание «Экономика сегодня».

По словам экспертов, такие кастрюли и другие предметы кухонного обихода изготавливают из различного металлолома. В процессе приготовления пищи выделяются вредные примеси и элементы, в частности мышьяк и кадмий. Более трети проанализированных образцов содержали свинец. По утверждению учёных, подобные «химические сюрпризы» приводят к развитию сердечно-сосудистых патологий.

Кроме того, исследователи утверждают, что алюминиевая посуда негативно отражается на успеваемости школьников.

Ранее было установлено, что алюминий может стать причиной развития старческого слабоумия, отмечает издание.



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