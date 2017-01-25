Краснодарский «Хатико» неделю ждет своего хозяина на остановке
Трогательную историю рассказала одна из жительниц краевой столицы.
По словам девушки, которая пожелала остаться неназванной, собака уже неделю живет на троллейбусной остановке. Она почти ничего не ест и никуда не уходит. Каждый день собака подбегает к подъезжающему транспорту, стараясь увидеть среди выходящих людей своего хозяина. Однако каждый раз возвращается на свое место.
Неравнодушная жительница города время от времени подкармливает собаку, а та, в свою очередь, застенчиво принимает угощение.
- Собака совсем молодая, ухоженная. Людей не боится, совсем не агрессивная, - пишет девушка. - Очень добрая, умная, преданная. Охотно идет к детям. Хожу ее подкармливаю, сердце кровью обливается, она очень замерзла. Когда даешь кушать или гладишь, она смущается, закрывая глазки лапками.
В социальных сетях уже нашлись добрые люди, которые хотят приютить маленькую потеряшку. А пока краснодарский «Хатико» продолжает ждать своего хозяина на троллейбусной остановке.
Источник: www.livekuban.ru
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